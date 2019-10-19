Başkan Erdoğan: 15 yıl önce hayal bile edilemeyecek seviyeye geldik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Afrika kıtası ile olan ilişkilere değinen Erdoğan, "Çabalarımız neticesinde, Türkiye-Afrika ilişkilerini 15 yıl önce hayal dahi edilemeyecek bir seviyeye getirdik." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Afrika dostu Afrika sevdalısı bir siyasetçiyim. Yılların ihmalini gidermek için çok büyük gayret sarf ettim. 27 Afrika ülkesini ziyaret ettim. Allah'a hamdolsun Türkiye Afrika ilişkilerini bundan 15 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik.

"Büyükelçilik sayımızı 42'ye çıkardık"

Afrika ülkelerinde TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, THY ve Kızılay gibi kurumlarımızla varlığımızı daha da yaygınlaştırdık. Büyükelçilik sayımızı 42'ye çıkardık. Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi Somali'de açtık.

"Kuçaklaşmamızdan rahatsız oluyorlar"

Kimi batılı devletler sizlerle kucaklaşmamızdan rahatsız oluyorlar. İstiyorlar ki Afrika kendilerine bağlı olmaya devam etsin. Afrika'nın ayağa kalkmasını potansiyelini hayata geçirmesini barışın hakim olmasını arzu etmiyorlar.

Bize çok görüyorlar

Kendi vatandaşlarına hak gördüklerini Afrika gibi coğrafyalar için lüks görüyorlar. Özgürlüğü, demokrasiyi, refahı, huzuru ekonomik kalkınmayı size ve bize çok görüyorlar. Bunu için de etnik ve dini, farklılıkların kışkırtılmasında iç savaşlara kadar her şeyi kullanıyorlar.

"Gerçekleri yüzlerine vurdu"

Ruanda soykırımında hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu herhalde sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Ruanda soykırımında hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu herhalde sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Avrupalılar ve BM, Ruanda'da 3 ay süren ve 800 bin kişinin hayatını kaybettiği soykırımı izledi. Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı bugün bize silah ambargosu uygulayanlar, o günlerde eli kanlı katilleri silah ve mühimmata boğmuştur. Bu Batılı devletler soykırımcılara silah satımını durdurmayı akıllarından bile geçirmemiştir."

Tarihi itirafı hatırlattı

Bir batılı devlet adamının ibretlik sözünü paylaşmak istiyorum: Bir damla petrol bir damla kandan daha kıymetlidir. Yaklaşık 100 yıl önce Churchill'in avam kamarasında söylediği bu cümle tarihi bir itiraf olarak halen geçerlidir. Aradan yüzyıllar da geçse beyaz adamın Afrika'ya Ortadoğu'ya yönelik bakış açısı değişmiyor.

"Bizim tarihimizde ırkçılık sömürgecilik işgal katliam yoktur"

Batılıların beyaz ırkın üstünlüğüne yönelik bakışında hiçbir azalma olmuyor. Bittiği iddia edilen sömürgecilik yeni biçimler alarak devam ediyor. Kıtanın halen açlıkla gündeme gelmesinin sebebi neokolonyalizmdir. Bizim tarihimizde ırkçılık sömürgecilik işgal katliam yoktur. Ülke ve millet olarak hiçbir toplumun kaynağı üzerinden refah devşirme peşinden koşmadık. Dilinden renginden dolayı hiçbir insanı hor görmedik."