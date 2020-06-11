  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Erden’den Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu’na ziyaret

Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nu ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 13:44:00 -
Başkan Erden’den Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu’na ziyaret

Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nu ziyaret etti.


Sağlıklı bir Yenipazar için spor alanlarını arttıracağını belirten Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, tasarladığı projeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan destek talebinde bulundu. İlçedeki farklı yerlere semt basketbol sahaları, şehir stadyumu yanına spor kompleksi, iki farklı bisiklet parkuru ve yaklaşık 3.5 kilometrelik sağlık parkuru gibi projeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı