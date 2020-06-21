Başkan Erdem babaları unutmadı

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 17 çocuk babası Halil Horoz ve 2 evladı engelli olan İzzettin Özen’i ziyaret Babalar Günü dolayısıyla ziyaret etti. Zor yaşam koşullarında çocuk yetiştiren babalara hediyeler takdim etti.

17 çocuk babası Halil Horoz’u ziyareti sırasında açıklama yapan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Bu aziz vatan uğruna evlatlarını feda etmiş şehit babalarımızı, gençliğini, sağlığını vatan uğruna harcamış gazilerimizin babalarını ve zor koşullarda evlat yetiştirmek için çalışıp didinen babalarımıza teşekkürlerimizi iletmek istedik. Babalar her evin güven kaynağı, omuz dayanacak çınarı ve çocukların arkasında dimdik duran yıkılmaz dağıdır. Tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor, hepsine ayrı ayrı verdikleri emekler için teşekkür ediyorum"ifadelerini kullandı.

Ceyhan Belediyesi Kadın ve Aile İşleri Müdürlüğü ekipleri de ürettikleri maskeleri gazi ve şehit babalarına armağan ettiler. Şehit ve gazi evlerini tek tek ziyaret eden ekipler şehit ve gazi evlerinde buruk bir sevince neden oldu.