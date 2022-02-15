Başkan Ercan Millet Kıraathanesinde öğrencilerle

Sincan Belediyesi, ilçeye kazandırdığı Millet Kıraathaneleri ve kütüphaneleriyle dikkatleri çekiyor. Evliya Çelebi Millet Kıraathanesi, Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi, Merkez İlçe halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi ve son olarak Temelli de açılan Temelli Millet Kıraathanesi Sincan’da hizmet veriyor.

Gençler, haftanın 7 günü hizmet veren kıraathanelerde sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışma ve kitap okuma fırsatı buluyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Kıraathaneleri Sık Sık Ziyaret Ediyor

Gençlerle bir arada olmaya özen gösteren Başkan Ercan kıraathanelerde sınava hazırlananöğrencileri ziyaret etti.

Başkan Ercan, öğrencilerle hem derslerden hem de hayatın içinden sohbet etti. Başkan Ercan gençlerle bir arada olmaktan, gençlerin fikirlerini dinlemekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, öğrencilere başarılar diledi.