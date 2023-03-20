Başkan Erbaş imam hatipli gençlerle sabah namazında

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Fatih Camii’nde “İmam Hatipliler Sabah Namazında Buluşuyor” etkinliğinde gençler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sabah namazını kıldıran Erbaş, namaz sonrası yaptığı konuşmada, “Ey Nebi! Biz seni ancak bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Onun izniyle Allah’a davetçi olarak gönderdik. Etrafını aydınlatan bir kandil olarak gönderdik” ayet-i kerimesini hatırlatarak, “Rabbimiz, Peygamber Efendimizi insanlara böyle tanıtıyor. 23 senelik peygamberlik hayatı boyunca uyarıcılığını, müjdeleyiciliğini ve şahitliğini yaptı. Hakkın batıla galip olmasına şahit oldu, davet etti, tebliğini yaptı” ifadelerini kullandı.

Camiye koşan gençler gölgenin bulunmadığı günde gölgelenecek

Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Peygamber Efendimiz (s.a.s.) mahşer günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda Allah’ın arşının gölgesi altında gölgelenecek 7 sınıf insan sayıyor. Bunlardan birisi de huzuru camilerde, mescidlerde bulan gençlerdir buyuruyor ve kalbi camilere bağlı Müslümanlardır. Bizim kalplerimiz elhamdülillah camilere bağlı. Onun için inşallah camilerden cemaatimiz eksik olmaz.” Konuşmasının sonunda Erbaş, deprem ve sel afetlerinde vefat eden vatandaşlar için dua etti.

Bireysel ve toplumsal huzur aile ile mümkündür

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aile ve dini rehberlik bürolarında görev yapacak vaizlere yönelik İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi’nde düzenlenen “Aile Ahlakı” başlıklı hizmet içi eğitim seminerinin açılışına katıldı. Başkan Erbaş, “İnsanın fıtratının, onurunun ve neslinin korunması noktasında vazgeçilmez kurum ailedir. Bireysel ve toplumsal huzurun gerçekleşmesi ancak sağlam temellere dayanan, sağlıklı bir şekilde işleyen ve hak, sorumluluk ekseninde ortak yaşama bilincini pekiştiren bir aile kurumuyla mümkündür. Bu sebeple aile, İslam’ın ‘erdemli insan, faziletli toplum’ idealinin merkezinde yer alan bir kurumdur” değerlendirmesinde bulundu. 225 kursiyer, 3 gün sürecek seminerde hizmet içi eğitim alacak.

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