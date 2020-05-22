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Başkan Elbir: Bayramda incinen gönülleri tamir etmeliyiz

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, sokağa çıkma yasağı da olsa gerek telefonla gerekse alternatif iletişim araçları ve dijital mecrada herkesin incittiği gönülleri tamir etmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:58:46 -
Başkan Elbir: Bayramda incinen gönülleri tamir etmeliyiz

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, sokağa çıkma yasağı da olsa gerek telefonla gerekse alternatif iletişim araçları ve dijital mecrada herkesin incittiği gönülleri tamir etmesini istedi.


Bayramların aynı zamanda milli duyguların birlik ve beraberliğin perçinleştiği günler olduğunu belirten AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir mesajın; “Dostlukların yeniden canlandığı, üzüntülerin yerini sevince bıraktığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa çıktığı ve bizleri birbirimize daha da yakınlaştıran mübarek Ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bilinmelidir ki, bayramlar dargınlıkların unutulduğu incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Bayram sevinçlerimizle dini ve milli duygularımız perçinleşir, milli birlik ve beraberlik bilincimiz daha da güçlenir. Bu duygu ve düşüncelerle Mübarek Ramazan Bayramı’nın İslam Alemine, aziz milletimize, ilimize ve Efeler ilçemize huzur sağlık ve mutluluk getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz eder, çok değerli hemşehrilerimizin bayramını kutlarım" ifadelerine yer verdi.

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