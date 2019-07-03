Başkan Doğan minik tenis şampiyonunu ödüllendirdi

Denizli Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün minik tenisçisi Yusuf Cevdet Küçüktaşçı, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Marmaris Tenis Akademisi’nde düzenlenen ‘9 Yaş 2x4 Hafta Sonu Turnuvası’nda şampiyon oldu.

Merkezefendi Belediyesi, kent ve Türkiye’ye sporcu kazandırmayı sürdürüyor. Küçüktaşçı, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Marmaris Tenis Akademisi’nde düzenlenen ‘9 Yaş 2x4 Hafta Sonu Turnuvası’nda şampiyon oldu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, minik tenisçiye başarısından dolayı madalya ve bisiklet hediye etti.

2018 yılında Merkezefendi Belediyesi Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’nde verilen tenis kurslarına kayıt olan Küçüktaşçı, kısa bir süre sonra sporcu oldu. 3 resmi şampiyonluğu elinde bulunduran Küçüktaşçı, Ağustos ayında Muğla’da düzenlenecek olan 10 Yaş 2x4 Hafta Sonu Turnuvası’na katılacak.