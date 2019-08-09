Başkan Doğan, hem esnafla hem personelle bayramlaştı

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kurban Bayramı öncesinde tarihi Kaleiçi Çarşısı’na ziyarette bulundu. Esnaf ve müşterilerle bayramlaşan Doğan’a CHP ile İYİ Parti Meclis üyeleri eşlik etti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kurban Bayramı öncesi Kaleiçi esnafını ziyaret ederek müşteriler ile hem sohbet etti hem de iyi bayramlar dileklerinde bulundu. Başkan Doğan, alışverişe gelen vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü.Başkan Doğan belediyeye bağlı birimlerde çalışan personelle de bayramlaşmayı ihmal etmedi. Bayramlaşmaya meclis üyeleri ile birim müdürleri de katıldı.

“Esnafla bir araya geldik”

Esnafın ve vatandaşların sorunlarını yerinde inceleyen Başkan Doğan, “Kaleiçi Çarşısı’nı gezerek bayram öncesi esnafımızla ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hem bayramlaştık hem de sorunları yerinde inceledik. Tüm esnafımıza ve hemşehrilerime huzurlu ve güzel bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Güzel hizmetler yapacağız”

Başkan Doğan personeline, mutlu ve sağlıklı bir bayram geçirmeleri temennisinde bulunarak, “Kurban Bayramı öncesi mesai arkadaşlarımızla bayramlaştık. Personelimizin sevdikleriyle beraber mutlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. Merkezefendi Belediyesi olarak tüm çalışanlarımızla birlikte ilçemize yakışır ve güzel hizmetler yapacağız. Büyük bir ekiple, Merkezefendimiz için çalışacağız” dedi.

“Sizi destekliyoruz”

SGK emeklisi Ahmet Şemir ise Başkan Doğan’ın bayramını kutladı ve “Başkanım, bu millet seni çok seviyor. Çalışmalarınızı yakından takip ediyor ve sizi destekliyoruz” dedi.

Vatandaşların sevgisinin karşısında Başkan Doğan, “Biz de hemşehrilerimizi çok seviyoruz” diye konuştu.