0553 313 94 23

Başkan Deveci: “Atakum’da dayanışmayı sağladık”

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum ilçe Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Atakum’da dayanışmayı sağladık.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 20:04
Başkan Deveci: “Atakum’da dayanışmayı sağladık”

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum ilçe Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Atakum’da dayanışmayı sağladık. Bugün de burada onu yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde Atakumlular her gün bayram yapacak. Hep böyle geçmeyecek. Hep Atakum’un sıkıntılarını anlatmayacağız” dedi


Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve eşi Av. Gülay Deveci, Kurban Bayramı nedeniyle bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bayramlaşan Başkan Deveci, ardından da İYİ Parti Atakum İl Başkanlığı ile İYİ Parti İl Başkanlığı’na gitti. Başkan Deveci ve eşi Av. Gülay Deveci ardından Atakum Yalı Kafe Restoran’da Atakum Belediyesi çalışanları, aileleri ve Atakumlularla bir araya geldi. Bayramlaşmaya yoğun ilgi gösteren Atakumlular, güzel havanın da tadını çıkararak keyifli bir bayram günü geçirdi. Yalı Kafe Restoran’daki bayramlaşmaya Samsunlu ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz de katılarak Başkan Deveci ve ailesiyle görüştü.



“Bayram Atakum’da güzel”


Bayramın kendisinin güzel olduğunu ifade eden Başkan Deveci, “Bayram Atakum’da olunca daha da güzel. Bugün burada Atakumlularla bayramlaştık. Hem konuştuk hem de hayallerimizi paylaştık. Pek çoğunun gözlerine baktığımda hayallerini görebiliyorum. Geçen bayram da demiştim yılda iki bayram bize yetmez. Atakum’da her gün bayram. Önümüzdeki günlerde Atakumlular her gün bayram yapacak. Hep böyle geçmeyecek. Hep Atakum’un sıkıntılarını anlatmayacağız. Atakum’un güzel geleceğini Türkiye ile paylaşacağımız günler olacak. O günler de çok uzakta değil. Atakum’da dayanışmayı sağladık. Bugün de burada onu yaşıyoruz. Arada bir sahile çıkıp yürüyorum, sokağa çıktığımda bu dayanışmayı görüyorum. Atakum’da dayanışma var, bunu kurumsallaştıracağız. Komşuluk hukukunu kuracağız. Bu benim projelerimden birisiydi, seçimden önce hep vurguladım. Eğer komşuluk hukukunu kurabilirsek, kentte demokrasiyi oluşturabiliriz. Kentte demokrasi olunca, ülkede de zaten demokrasimiz kurumsallaşır. Herkesin bayramını kutluyorum. Önümüzdeki günlerin de bayram güzelliğinde olmasını diliyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 20:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Gençler Güreş Şampiyonası
    1. Dünya Gençler Güreş Şampiyonası
    2. GÜNCELLEME - Suudi Arabistan Kralı ile..
    3. MKE Ankaragücü'nde Konyaspor maçı..
    4. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından..
    5. Gençlerbirliği'nde Çaykur Rizespor..
    6. GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını
    7. Biga’daki orman yangını kontrol altına..
    8. Kütahya’daki orman yangına havadan ve..
    9. Fabrikaya sıçrayan orman yangını..
    10. Trabzonspor'da Sparta Prag maçı..
    11. Balkondan düşen şahsın ölümüyle 3 kişi..
    12. Edirne’de yangında 3 ev kül oldu
    13. Uzman isimden dikkat çeken Türkiye..
    14. Marmara Adası’ndaki yangın kısmen..
    15. Kamyona çarpan kasksız motosikletli..
    16. Kazayı gören AK Parti’li vekil,..
    17. Henry Oynekuru, Monaco’da
    18. Vatandaşlar bayramlaşma için ASKON’da..
    19. Kamu işçisine yüzde 8+4 zam
    20. "Terörle bir ve beraber olanlar..
    21. Bursa'da "bayramlaşmama" kavgası: 1..
    22. Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü,..
    23. Köyceğiz’de seyir halindeki otomobil..
    24. CHP'li belediyeler Kurban Bayramı ile..
    25. GÜNCELLEME 4 - Balıkesir'de orman..
    26. Bodrum'da belediyeden tatilcilere..
    27. Hollandalı yıldız Wesley Sneijder,..
    28. Başkan Deveci: “Atakum’da dayanışmayı..
    29. Kütahya’da orman yangını
    30. Kuma getirince karısı intihar etmişti,..
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    Mesut Özil'e saldıranlar bakın kim çıktı!
    Mesut Özil'e saldıranlar bakın kim çıktı!
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak