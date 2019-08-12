Başkan Demirtaş: “Amacımız ilçe halkına hizmet etmek”

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım Belediyesi olarak biz bir aileyiz. Bizim amacımız ilçe halkına hizmet etmek” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında vatandaşlarla bayramlaştı. İlkadım Belediyesi Hizmet Binası Başkanlık makamında düzenlenen geleneksel bayramlaşma programına çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Demirtaş, tek tek sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. El öpen miniklerle de bayramlaşan Başkan Demirtaş, verdiği bayram harçlığı ile çocuklarını yüzünü güldürdü. Vatandaşların yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, ilçe mahalle muhtarları, KADEF Başkanı ve yönetim kurul üyeleri, STK temsilcilerini de makamında ağırlayarak bayram dileklerini paylaşan Başkan Demirtaş, yoğun ilgi karşısında mutluluk duyduğunu belirtti.

“Biz bir aileyiz”

Gerçekleşen her bayramlaşma programına halkın yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Demirtaş, “Yine halkımızın yoğun bir katılımı ile Kurban Bayramını idrak etmek ve bayramlaşmak üzere bir araya geldik. Bizim için bayramların farklı bir anlamı var. Dayanışma ruhunun ve dayanışma duygusunun en üst seviyeye çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. İlkadım Belediyesi olarak biz bir aileyiz. İyisiyle kötüsüyle kafamızdaki düşüncelere göre değil de, bir kamu hizmeti yapan bir kurumun mensupları olarak aynı gaye uğrunda bir araya toplanan insanlarız. Bizim amacımız ilçe halkına hizmet etmek” dedi.