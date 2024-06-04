Başkan değişti ama AYM bildiğiniz gibi! Tartışmalı 'rektör ataması' kararı

Verdiği skandal kararlarla toplumun sinir uçlarına dokunan ve adeta terör örgütü destekçileri ile Gezi çapulcularının güvenli limanı haline gelen vesayetçilerin ürünü Anayasa Mahkemesi (AYM), yine tepki çeken bir karara imza attı.

AYM’nin 7 Aralık 2023 tarihli kararı bugün Resmi Gazete’de yayınladı.

CHP BAŞVURU YAPTI

CHP milletvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ve 135 milletvekili bazı kanun maddelerinin iptali için AYM’ye başvurmuştu. CHP'lilerin iptal başvurularından biri de Cumhurbaşkanının üniversiteye rektör atama yetkisi oldu.

Başvuruyu değerlendiren AYM, cumhurbaşkanının rektörleri doğrudan atamasını anayasaya aykırı buldu.

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GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Yayınlanan karara göre; kararın gerekçeli açıklaması şu şekilde;

*Dava konusu kuralla YÖK’ün rektör atama sürecinde; devlet üniversiteleri yönünden aday gösterme, vakıf üniversiteleri yönünden mütevelli heyetinin teklifine olumlu görüş verme şeklindeki rolüne son verilmek suretiyle rektör atama usulü değiştirilmiş ayrıca atanma şartları, görev süresi gibi rektör atanmasına ilişkin hükümler madde metninden çıkarılmıştır.

*Devlet üniversitelerine rektör atanma şartlarında değişiklik öngören kural, Anayasa’nın İkinci Kısmı’nın Dördüncü Bölümü’nde yer alan kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin düzenleme içerdiğinden Anayasa’nın mülga 91. maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kalmaktadır.

Kararda, söz konusu durumun üniversitelerin özerkliğiyle bağdaşmayacağı belirtilirken AYM’nin kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecek.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Kararlarıyla Türkiye düşmanlarını mutlu eden Anayasa Mahkemesi (AYM)'nin son kepazeliği sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Anayasa Mahkemesi ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı" sözleri yeniden gündem oldu.

Geçtiğimiz aylarda AYM ile ilgili Bahçeli şunları söylemişti:

"Ya Anayasa Mahkemesi kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır."