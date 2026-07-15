Başkan Çolakbayrakdar: 15 Temmuz’un ruhunu asla unutmayacağız

15 Temmuz’un dirilişin ve direnişin adı olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığına kasteden her türlü girişime karşı aynı kararlılıkla durduğunu ifade etti. 15 Temmuz gecesinin, tıpkı Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi milletin yazdığı büyük bir direniş destanı olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şu ifadeleri kullandı: “15 Temmuz’un onuncu yıl dönümündeyiz. Bu ülke, tarihi boyunca büyük badireler atlattı. O gece Türkiye’yi kuşatan ruh, Çanakkale ruhuydu. O gece birlik vardı, beraberlik vardı, kardeşlik vardı ve bütün göğüsler millî bir imanla doluydu. Cesaretimizle, ferasetimizle, basiretimizle hep beraber sarsılmaz surlara ve yıkılmaz setlere dönüştük. Bu milletin nasıl bir ruha sahip olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik.”

Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığa ve vatanına olan bağlılığını 15 Temmuz gecesinde bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde; milletimizin iradesine, bağımsızlığına ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteden hainler için 15 Temmuz gecesini bir cehenneme, ülkemiz ve milletimiz için de bir demokrasi bayramına dönüştürdük. Milletimizin yüreğindeki iman, elindeki bayrakla birleşince hiçbir tank, hiçbir silah ve hiçbir tehdit bu kararlılığın karşısında duramadı. Dolayısıyla kimse ama hiç kimse, aziz milletimizi bir daha vatanıyla, bayrağıyla, istiklali ve istikbaliyle sınamaya kalkamayacaktır” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, 15 Temmuz gecesi şehit olan vatan evlatlarını ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, “Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Canlarını ortaya koyarak bu milletin onurunu ve bağımsızlığını koruyan kahraman gazilerimize de sağlıklı, sıhhatli ve hayırlı ömürler diliyorum. Allah, milletimizin birliğini ve dirliğini daim eylesin” dedi.

KOCASİNAN’DA MİLLETİN DİRENİŞ DESTANI YAŞATILIYOR

Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi’nde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin fotoğraflarla anlatıldığı köşe, belediye hizmet binasına gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. 15 Temmuz şehit ve gazilerine vefayı göstermek ve 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak amacıyla hazırlanan, 39 fotoğrafın yer aldığı köşede; o gece Türkiye genelinde çekilen fotoğrafların yanı sıra Kayseri’deki demokrasi nöbetlerini konu alan kareler de bulunuyor.

15 Temmuz’un unutulmaması gerektiğini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bin yıldır bu toprakları vatan yapan aziz milletimiz; Malazgirt’te, Çanakkale’de ve Dumlupınar’da kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla düşmana nasıl ‘dur’ demişse, o gece de aynı ruh hâli ve duygu seliyle düşmanlara, teröristlere ve vatan hainlerine ‘dur’ demiştir. Rabbimden duamız, bir daha böyle kara bir günün ve gecenin yaşanmamasıdır. Bizlere düşen, uyanık olmaktır. Atalarımızın dediği gibi, ‘Su uyur, düşman uyumaz.’ Düşman hain planlar içinde olsa da bizler birlik ve beraberlik içerisinde, her daim devletimizin bekâsı, vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin birliği için tek yürek olarak yaşamaya devam edecek ve hainleri hiçbir zaman unutmayacağız” ifadelerini kullandı.