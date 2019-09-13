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Başkan Çetin Denizlispor’un mali durumunu açıkladı

Yukatel Denizlispor Kulüp başkanı Ali Çetin, kulübün mali durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, yeşil-siyahlı ekibin 31 milyon 151 bin 342 TL borcunun, 14 milyon 800 bin TL ise nakit parasının olduğunu söyledi.

13 Eylül 2019 Cuma 17:47
Başkan Çetin Denizlispor’un mali durumunu açıkladı

Yukatel Denizlispor Kulüp başkanı Ali Çetin, kulübün mali durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, yeşil-siyahlı ekibin 31 milyon 151 bin 342 TL borcunun, 14 milyon 800 bin TL ise nakit parasının olduğunu söyledi.


Çetin, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında kulübün gelir ve giderleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kulübün toplanan bağış ve sponsorluk bedellerin 37 milyon 280 bin TL topladıklarını ifade eden Çetin, kulüp borcunun ise 31 milyon 151 bin 342 TL olduğunu vurguladı. Çetin açıklamasında, “Kulübün 14 milyon 800 lira parası, 281 bin TL’lik çeki ve 297 bin TL’de senedimiz var. Bu kulübün kasada olan parası. Bunu tüm yönetim her gün kontrol edip bakabiliyor.


Yönetime geldiğimiz gün yaklaşık 400’e yakın icra vardı. İlk geldiğimizde kulübün 36 Milyon 508 bin 543 lira borcu vardı. Bunun içine geçen sezon sonuna kadar, tahakkuk edecek rakamların hiç birisi dahil değil. Yani bununla beraber borcumuzun tamamı 63 Milyon 650 bin 400 TL. Geçen sene tahakkuk eden primlerin toplamı. Bunun yerli futbolcularımıza 15 milyon 729 bin TL, yabancı futbolcularımıza 38 milyon 997 bin lira. Geldiğimiz gün itibariyle aldığımız bağış ve sponsorluk bedellerinin tamamı 37 milyon 280 bin TL. Şu anda kulübün bu gün itibariyle yaptığımız transferlerden ödeyeceğimiz peşinatlar ödendikten sonra ve 2 aylık maaşlar tahakkuk ettikten sonra ödediğimiz paralardan sonra kalan borcu 31 milyon. Geri kalan borcumuz bu gün itibariyle 31 milyon 151 bin 342 TL” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:47
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