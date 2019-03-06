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Başkan Çerçioğlu, tarih yazan Aydın’ın sultanlarını kutladı

Aydın Büyükşehir Bayan Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ikinci maçında rakibi Slovenya’dan GEN-I Volley’i 3-1 yenerek tarih yazdı.

06 Mart 2019 Çarşamba 22:59
Başkan Çerçioğlu, tarih yazan Aydın’ın sultanlarını kutladı

Aydın Büyükşehir Bayan Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ikinci maçında rakibi Slovenya’dan GEN-I Volley’i 3-1 yenerek tarih yazdı. Aydın’ın Sultanları takım sporlarında, Aydınlılara Avrupa kupalarında ilk kez final heyecanı yaşatacak.



Mimar Sinan Spor Salonu’ndaki maçta ilk maçta aldığı 3-2’lik galibiyetin avantajıyla rahat çıkan Aydın’ın Sultanları, maçta setleri 25-14, 20-25, 25-22 ve 25-19 kazanarak rahat bir galibiyet aldı.


Sultanlar finalde Fransa’nın Volero takımıyla İtalya’nın Saugella eşleşmesinin galibiyle oynayacak.



Aydın’ın Sultanları’nın çok güzel bir maç ortaya koyduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu takımı tebrik etti. Aydınlılara final heyecanı yaşatacak olan Aydın’ın Sultanları’na finalde de güvendiklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu, "Buraya kadar bütün hedeflerimizi gerçekleştirdik. Şimdi sıra kupayı Aydın’a getirmekte. Kızlarımızın ve teknik heyetimizin bunu da başaracağına yürekten inanıyoruz. Desteğimiz Aydın’ın Sultanları’yla. Maçta takımlarını yalnız bırakmayıp salonu dolduran ve maç boyunca takımlarını destekleyen Aydınlılara da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Maçtan sonra maça ve final yolculuğuna dair bir açıklamada bulunan Başantrenör Mustafa Umut Uysal ise; "Öncelikle çok mutluyuz. Challenge Cup’ta ilk yılımızda finale kaldık . Oyuncularımı ve teknik kadromu tebrik ediyorum. Bütün bu çalışmaların karşılığında finali Türkiye’ye ve Aydın’a getiriyoruz. Özlem Çerçioğlu’na da bu takımı kurarak bu önemli turnuvayı Aydın’a getirdiği için ayrıca teşekkür ederiz. Onun vesileysiyle biz Aydınlılar bir final heyecanı yaşayacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 22:59
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