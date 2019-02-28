0553 313 94 23

Başkan Çerçioğlu: “Didim’e 100 milyonluk yatırım yaptık”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Didim’i çok seviyoruz ve Didim daha iyi olacak.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:59
Başkan Çerçioğlu: “Didim’e 100 milyonluk yatırım yaptık”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Didim’i çok seviyoruz ve Didim daha iyi olacak. Deniz Başkan’la birlikte beş yıl daha sizlere hizmet edeceğiz” diye konuştu.


Açılışta Başkan Çerçioğlu’na CHP Parti Meclisi üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, ilçe yönetimiyle birlikte İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Ekrem Nuri Büyükpoyraz, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak eşlik etti.


Projelerinden örnekler veren Başkan Atabay Başkan Çerçioğlu’yla birlikte bir dönem daha çalışacak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Atabay yeni projeleri Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte uyum içerisinde gerçekleştireceklerini belirtti.


Didimlileri “Çağdaş, demokratik, laik Türkiye’nin aydınlık yüzünü temsil eden sevgili Didimliler, merhaba” diyerek selamlayan Başkan Çerçioğlu “Deniz Başkan’ın yapacak olduğu tüm projelerin arkasındayım. Bu projeleri birlikte yapacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Didim’e 100 milyon liralık yatırım yaptık, yapmaya da önümüzdeki dönemde devam edeceğiz” diye konuştu. Didim’de asfaltlanan onlarca cadde ve bulvardan örnekler veren Başkan Çerçioğlu “Bunları, yapıldığını bilmesine rağmen bilmezden gelenler için söylüyorum. Yoksa Didimliler kendilerine verilen hizmetleri çok iyi biliyor. ASKİ 170 kilometre hat çalışması yaptı. Didim-Akbük kanalizasyonunun yüzde 65’ini tamamladık. 6 ay içerisinde hepsini bitirmeyi planlıyoruz. Deniz Başkan’la birlikte bunun iki katını önümüzdeki dönemde yapacağız” dedi.


Esnafın, çiftçinin çok zor zaman geçirdiğini belirten Başkan Çerçioğlu “Her vatandaşımıza eşit davrandım, ayrım yapmadım. Eşit davranmaya da devam edeceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da yanında olmaya devam edeceğiz. Ben öncelikle Aydın’da yaşayan vatandaşlarımızın mutlu olmalarını, yüzlerinin gülmelerini istiyorum. Onun için sosyal belediyecilik aynen devam edecek. Didim Aydın’ın diğer ilçeleri gibi daha iyi olacak” diye konuştu.


Başkan Çerçioğlu tüm Didimlileri 31 Mart akşamı Aydın Atatürk Kent Meydanı’na davet etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'da "5. Mevsim" karnaval sezonu başladı
    1. Almanya'da "5. Mevsim" karnaval sezonu..
    2. Ambulansa yol vermeyen maganda..
    3. Nihat Zeybekci: "Menderes Havzası..
    4. Çakal Carlos yazdı! "ABD, Venezuela'ya..
    5. Kayseri’de robotik kodlama sınıfları..
    6. Ermenistan İran üzerinden Türkmenistan..
    7. Tosya’da bekçiler ilk düdüğü çaldı
    8. Oyuncak merdivene başı sıkışan minik..
    9. Nabil Dirar: "Beşiktaş maçından 3..
    10. Sarı lacivertliler 3472 puanla lider!..
    11. Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon..
    12. Çocuğu otomobilin altında kalmaktan..
    13. Batman'da masa tenisi heyecanı..
    14. Isparta’da merkez muhtarlar toplantısı
    15. Mersin’in ocak ayı ihracatında yüzde..
    16. Köpeği yaralayan sürücüye takipsizlik..
    17. Marmarabirlik’te Erdek’te toplandı
    18. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, hastaneye..
    19. BM: "İsrail askerleri, gazetecileri,..
    20. Son kamu personel alım 2019 ilanları..
    21. 28 Şubat’ta tankların yürüdüğü..
    22. "Darbeler, devirme ve işgal..
    23. Seçer: "Bu tarz entrikalarla seçim..
    24. Bartın Üniversitesi’nde “Erasmus..
    25. "Hiçbir meslek hiçbir şekilde bir..
    26. TFF'de 7 yıllık dönem bitti
    27. "Model Birleşmiş Milletler Konferansı"
    28. Ceviz tüketenler daha az depresyon..
    29. FNSS'ye Brandon Hall'de 3 ödül
    30. Ambulansa yol vermedi, gözaltına alındı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."