0553 313 94 23

Başkan Çerçi sözünü tuttu

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayıDr.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:50
Başkan Çerçi sözünü tuttu

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayıDr. Mehmet Çerçi, Barbaros Mahallesi ziyaretlerinde vatandaşlara verdiği Kur’an Kursu sözünü tutarak mahallede temel atma törenini gerçekleştirdi.


Yunusemre Belediyesi’nin Barbaros Mahallesine kazandıracağı Kur’an Kursu’nun temeli törenle atıldı. Törene Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Mehmet Çerçi’nin yanı sıra Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, başkan yardımcıları, daire müdürleri, meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaşkatıldı. Törende ilk olarak söz alan Mahalle Muhtarı Siyami Alak hizmetten duyduğu memnuniyeti, “Başkanımız çok hizmet yaptı. Allah razı olsun. 25 yıldan bu yana bekleyen projeleri başkanımla yeni dönemde hayata geçireceğiz.” dedi.


Yunusemre Belediyesi’nin projelerinde mimari fark oluşturduğunu ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Çerçi, 5 yıllık süre içerisinde güzel hizmetlere imza attıklarını söyledi. Başkan Çerçi konuşmasında, “Barbaros 20 bini aşan nüfusuyla güzel bir mahallemiz. İmar ve altyapıyla ilgili sorunları, beklentileri var. Bunları da biliyoruz. Barbaros’a bugüne kadar 40 bin metrekare parke taşı döşendi. İki caminin de etrafı belediyemiz tarafından açıldı. Okulun tadilatı yapıldı. Üç oyun parkı ve caddelerde ışıklandırma yapıldı. Islah ettiğimiz derenin üzerine park yapıldı. çocuk oyun grupları yenilendi. Muhtarlık binasının etrafı düzenlendi. İhtiyaç sahibi ailelerimize ulaştık. Hanım lokali ve meslek edindirme kursu açtık. Kur’an kursumuzun temelini de bugün atıyoruz. En kısa sürede de tamamlayacağız. Özellikle demir yolu üstgeçidi ile ilgili vatandaşımızın beklentisi var. İnşallah önümüzdeki dönemde gerek büyükşehir gerekse biz üzerimize düşenin fazlasını yapacağız.” diye konuştu.


Barbaros’a önümüzdeki dönemde güzel bir proje daha kazandıracaklarını müjdeleyen Başkan Mehmet Çerçi konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “İnşallah önümüzdeki dönem mahallemize çok güzel bir sosyal tesis kazandıracağız. Barbaros’ta hanımlarımız kültür merkezi istiyor. Bu binada istediğiniz her şey olacak. Projenin tamamı 4 bin 500 metrekare alan üzerinde kurulacak. Barbaros’un çehresini değiştirecek proje için hazırlıklarımızı tamamladık.”


Yunusemre Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerle bir ilçe belediyesi kapasitesinin çok üstüne çıktığını belirten Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Son bir aydır belediyemizin gerek açılış gerekse temel atmalarına katılıyoruz. Aslında bu son bir ay değil, göreve geldiğimizden beri bu tarz etkinliklere katılıyoruz. Bir ilçe belediyesinin çapını çok aşan hizmetler bunlar. Yarım saat saysam bitiremeyeceğim hizmetler var. Hem belediye olarak kendi rutin işleri hem de bizim gibi kurumların işlerini kolaylaştırmak anlamında çok çaba sarf ediyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün de çok önemli bir tesisin temelini atıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”


Yapılan konuşmaların ardından Kur’an Kursu’nun temeli dualar eşliğinde atıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:50
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Adayı Bıyık’a en anlamlı hediye
    1. Başkan Adayı Bıyık’a en anlamlı hediye
    2. Şırnak'ta şehit asker için tören
    3. Haluk Alıcık’a coşkulu karşılama
    4. İcra müdürünün zimmetine geçirdiği 6..
    5. Tekirdağ’ın yeni adalet sarayı açıldı
    6. Tepebaşı Belediyesi’nin öyküsü..
    7. Tepebaşı’ndan anlamlı protokol
    8. Bayan kuaförlere gelin başı eğitimi
    9. Türel: “Emeklilere 750 hobi bahçesi..
    10. EXPOMED, 26. kez kapılarını açmaya..
    11. Başkan Erdoğan'dan Nevruz mesajı
    12. Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da..
    13. Çorum'da silahlı kuyumcu soygunu
    14. Sabiha Gökçen taksilerinde yeni dönem
    15. Öğrenciler Zafer Medya’da ders yaptı
    16. Türk domatesleri Ukrayna’ya alınmadı
    17. Eskişehir’de ‘Manda Yetiştiriciliği..
    18. EXPOMED bu yıl ziyaretçi hedef ülkesi..
    19. Isparta’da uyuşturucu denetimleri: 8..
    20. Kayapınar Belediyesi’ne mansiyon ödülü
    21. Bozbey: “Bursa’nın sorunlarını çözmek..
    22. Deprem anı marketin güvenlik..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim ülkemi..
    24. Dünya trendlerini yönlendiren Premiere..
    25. Kazakistan Parlamentosu başkentin..
    26. Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 4..
    27. Mahalli şarkıcı terör propagandasından..
    28. Su zengini değiliz
    29. Başkan adayı Böcek, Alanyalı..
    30. Şahinbey Belediyesinden bir günde 7..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin