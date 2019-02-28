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Başkan Çelik: “Her kesimin desteğine talibiz”

Sivil toplum kuruluşları ve meslek odası temsilcileri ile bir araya gelen Cumhur İttifakı adayı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 5 yılda gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, yeni dönem için destek istedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:16
Başkan Çelik: “Her kesimin desteğine talibiz”

Sivil toplum kuruluşları ve meslek odası temsilcileri ile bir araya gelen Cumhur İttifakı adayı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 5 yılda gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, yeni dönem için destek istedi.


Cumhur İttifakı adayı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 31 Mart mahalli idareler seçimleri kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Çelik, seçim çalışmaları kapsamında bu kez Afyonkarahisalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ragıp Güneş, Yuntdağlılar Derneği Başkanı Mustafa Uyumaz ve 29. Bölge Manisa Eczacılar Odası Başkanı Devrim Bali ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyaretlerde Başkan Çelik’e belediye meclis üyeleri ile AK Parti ve MHP teşkilatlarının temsilcileri eşlik etti.


Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i derneklerinde ağırlamaktan son derece memnun olduklarını kaydeden Afyonkarahisalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ragıp Güneş, “Şehzadeler Belediyesinin bugüne kadar değerli hizmetler yaptığını hem şahsım hem de derneğimiz pek çok defa izledik. Yaptığınız hizmetleri halkımızın yüreğine dokunarak yaptığınızı biliyor, tebrik ediyoruz. Biz dernek olarak gerçekleştirdiğimiz her çalışmamızda değerli başkanımızın ve ekibinin desteğini gördük.Biz muhafazakar bir şehrin insanları olarak Manisa’yı kardeş şehrimiz olarak görüyoruz. Bize bu şehirde kardeş olduğumuzu hissettirdiniz. Manisa’ya aidiyet duygularımızı en üst seviyeye çıkardınız. Şahsım ve derneğim yönetim kurulu olarak teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Başkan Çelik’in geçmiş dönemlerde görev aldığı her siyasi kademede başarılı işlere imza attığına dikkat çeken Yuntdağlılar Derneği Başkanı Mustafa Uyumaz ise “Geçmişte başarılı işler yaptınız. Yaptıklarınızın yapacaklarınızın teminatı olduğunu biliyoruz. Yeni dönemde yine görev nasip olursa başarılı çalışmalar diliyoruz” dedi.


Sivil toplum örgütü ve meslek odalarının dinlenerek fikirlerinin alınmasıyla işlerin gerçekleştirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten 29. Bölge Manisa Eczacılar Odası Başkanı Devrim Bali de “Ömer başkan gibi bunu bir yaşam kültürü haline getiren başkanlarımız ve milletvekillerimizi gördükçe bizim de ülkeye dair umudumuz artıyor.Yapılan hizmetleri görüyoruz. Umuyoruz ki daha da güzel Şehzadeler olur. Seçimler ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı


Sivil toplum kuruluşları ve hemşehri derneklerini oldukça önemsediklerine değinerek sözlerine başlayan Cumhur İttifakı adayı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, onları kentin figüranı olarak değil, aktörü olarak gördüklerinin altını çizdi. Sivil toplum kuruluşları ve dernekler ile geçmişte sağlıklı ilişkiler içinde olduklarına değinen Başkan Çelik, “Bu nedenle gittiğimiz her yerde oldukça sıcak karşılanıyoruz. Bundan sonra da birlikte çalışacağız ve daha iyisini daha güzelini yapmak için gayret ve çaba göstereceğiz. Biz Şehzadeler Belediyesinde hiç kimseyi ayırmadan herkese eşit hizmet sunduk. Bu nedenle de herkesin desteğine talibiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:16
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