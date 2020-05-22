Başkan Çaylı’nın Ramazan Bayramı mesajı

YeniceBelediye Başkanı Zeki Çaylı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çaylı mesajında, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayını hep birlikte huzur içinde tamamladık. İyiliklerin, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulup yerini barışa bıraktığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Ramazan ayı zarfında millet olarak büyük bir dayanışma, yardımlaşma örneği sergiledik. Mahallemizde, sokağımızda, şehrimizde yardıma muhtaç olanların elinden tuttuk; ekmeğimizi, suyumuzu komşularımızla, ihtiyaç sahipleriyle paylaştık; hamdolsun bir Ramazan’ı daha hakkıyla idrak etmemizin ardından bayram sevincine ulaştık. Ramazan ayında başta oruç olmak üzere yapılan tüm ibadetlerin, tüm hayırların, iyiliklerin, verilen sadaka ve zekatların kabul olunmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Yenice halkımızın, milletimizin ve tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bu bayramın hepimize, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.” dedi.