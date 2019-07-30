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Başkan Çatal’dan ‘Bir Kalemle Çocuklara Umut Ol’ kampanyasına destek

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) çatısı altında kurulan Kadın Komitesi’nin başlattığı “Bir Kalemle Çocuklara Umut Ol” kalem kampanyasına Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’da destek oldu.

30 Temmuz 2019 Salı 00:15
Başkan Çatal’dan ‘Bir Kalemle Çocuklara Umut Ol’ kampanyasına destek

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) çatısı altında kurulan Kadın Komitesi’nin başlattığı “Bir Kalemle Çocuklara Umut Ol” kalem kampanyasına Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’da destek oldu.


Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) çatısı altında kurulan Kadın Komitesi’nin başlattığı “Bir Kalemle Çocuklara Umut Ol” kalem kampanyasına destek artarak devam ediyor. Kampanyaya, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ile Küre Belediye Başkanı Salih Turan ve Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak da bağışladıkları kırtasiye malzemeleri ile destek oldular.


Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, çocuklar adına yapılan tüm kampanyalara elinden geldiğince destek olmaya çalıştığını söyledi.Kampanyaya bir koli kalemle destek olan Başkan Çatal, “Belediye başkanlığı emanetini ‘Halka hizmeti Hakka hizmet’ olarak bilen ehil yönetici kadrolarla günün her saatinde ilçemizin sorunlarına çözüm arayacağız. Maddi hiçbir beklentim olmadan ilçemize hizmet ve halkımızın duasını alabilmek için çıktığımız bu kutlu yolda Taşköprü’müz için verdiğimiz bütün sözleri yerine getirme gayreti içerisinde olacağız. Öte yandan sosyal projelerle de iç içe olarak, halkımızın eksiklerini tamamlayacağız. Bu kapsamda köy okullarındaki çocuklara dağıtılmak üzere başlatılan kalem kampanyasını da gönülden destekliyorum” dedi.


Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Küre Belediye Başkanı Salih Turan ve Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, temin ettikleri kırtasiye malzemelerini KGC Kadın Komitesi Başkanı Tuğçe Yerdelen, Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Komitesi Gönüllüleri Feray Yanık ile Dilek İğdirli’ye teslim etti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 00:15
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