Başkan Canpolat’tan Dünya Çölyakla Mücadele Günü mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat 9 Mayıs Dünya Çölyakla Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladığı mesajda, "Çölyak hastalarımızın ve ailelerinin yanında olup onlara destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat 9 Mayıs Dünya Çölyakla Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Canpolat, mesajında günün önemine vurgu yaparak Haliliye Belediyesinin ilçeler dahil tüm Şanlıurfa’daki çölyak hastalarına glutensiz ekmek üretmeye devam ettiğini belirtti. Aylık 55 bin glutensiz ekmek üretimi ile ildeki tüm çölyak hastalarının yanında ve destekçileri olduklarını belirten Başkan Canpolat mesajının devamında, “Çölyak ile mücadele anlamında Haliliye Belediyesi olarak bu hastalarımızın farkındayız. Belediyemizin çölyak fırınından tüm Şanlıurfa’ya günlük birer ekmek olacak şekilde yılın her günü devam ediyor. Bununla birlikte çölyak ile mücadele kapsamında Haliliye ilçemizde oturan çölyak hastalarımıza üçer aylık dilimler halinde çölyak gıda kolilerini kendilerine takdim ediyoruz. Bu doğrultuda Haliliye Belediyesi olarak bu hastalarımıza ailelerine yanlarında olduğumuzu kendilerine destek olacağımızı ifade edip 9 Mayıs Dünya Çölyakla Mücadele Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.