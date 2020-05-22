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Başkan Büyükkılıç’tan “alo” sürprizi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:11:28 -
Başkan Büyükkılıç’tan “alo” sürprizi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı’nda sürpriz bir bayram kutlaması gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, 65 yaş üstündeki bazı vatandaşları telefonla arayarak bayramlarını kutladı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, korona virüs sürecinde uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması yaşayan 65 yaş üstündeki vatandaşlardan bazılarına bayram sürprizi yaptı. Başkanlık makamında bazı vatandaşları telefonla arayan Başkan Memduh Büyükkılıç, bayramlarını kutladı.


Başkan Memduh Büyükkılıç’ın bayram sürprizi 65 yaş üstündeki vatandaşlarımız tarafından mutlulukla karşılandı. Vatandaşlarla aileleriyle ilgili sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nden bir taleplerinin olup olmadığını da sordu. Başkan Büyükkılıç, bu sürprizi ile vatandaşlardan dua ve teşekkür aldı.

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