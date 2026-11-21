Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarımsal üretimi güçlendirmek, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin kendi topraklarında kazanç sağlamasına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği projelerle çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor.



Bu kapsamda Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak ve beraberindeki üreticiler, Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi’nin tarım alanında sağladığı desteklerin sahadaki karşılığı da dikkat çekti. Üreticiler, Büyükşehir Belediyesi girişinde, yetiştirdikleri soğanları ve aspir tohumundan elde ettikleri yağı sergileyerek üretim süreçleri hakkında bilgi verdi.



Ziyarette tarımsal desteklerin üretime dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere sağlanan aspir tohumu desteğiyle elde edilen ürünlerin katma değerli tarımsal ürünlere dönüştüğüne dikkat çekti.

Büyükkılıç, üreticilerin talepleri doğrultusunda sağlanan makine ve ekipman desteklerinin de önemine işaret ederek, “Aspir tohumu veriyoruz, üretiliyor, yağ oluyor. Mibzer diye bir alet istediler, bu defa soğan yetiştirildi. Kayseri’de böyle soğan olur mu dedirtecek cinsten” ifadelerini kullandı.



Üreticiden Başkan Büyükkılıç’a Teşekkür



Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı desteklerin üreticiler açısından taşıdığı önemi anlatan Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak ve beraberindeki üreticiler, taleplerinin karşılık bulduğunu ve verilen destekleri üretime dönüştürdüklerini vurguladı.



Büyükşehir Belediyesine gelerek soğan makinesi talebinde bulunduklarını, aspir tohumu desteğiyle de aspir üretip yağını elde ettiklerini belirten Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak, “Büyükşehir’e geliyoruz, soğan makinesi istedik, ürettik, getirdik. Aspiri veriyorsunuz, yağını yaptık, getirdik. ‘Doğduğunuz yerde doyacaksınız’ diyorsunuz ya, arazi ve kapalı sulama projelerini saymıyoruz bile, tarıma bundan güzel destek olur mu? Allah razı olsun” sözleriyle Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Kırsal Kalkınmanın Temelinde Üretim Var



Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tohum, makine ve ekipman desteklerinin yanı sıra arazi geliştirme ve kapalı sulama projeleriyle de tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.



Üreticilerin kendi topraklarında üretmeye devam etmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanındaki yatırımlarıyla Kayseri’nin üretim gücünü artırmayı sürdürüyor.