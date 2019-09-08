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Başkan Büyükkılıç, geleceğin sporcularıyla

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

08 Eylül 2019 Pazar 11:56
Başkan Büyükkılıç, geleceğin sporcularıyla

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu yıl 50 bin çocuğa spor eğitimi veren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin dönem sonu programına katılarak geleceğin sporcularıyla bir araya geldi.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., her yaş grubuna spor yapma imkanı sağlarken geleceğin sporcularını yetiştirmek için de önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Spor A.Ş. 2019 yılında 19 tesiste ve 15 branşta 50 bin öğrenciye spor yapma imkanı sağladı. Spor A.Ş.’nin açmış olduğu yaz kurslarının dönem sonu etkinliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı.


Başkan Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı’ndaki dönem sonu etkinliğinde buz pateninden su kayağına, futboldan basketbola, masa tenisinden jimnastiğe, okçuluktan voleybola kadar pek çok branşta eğitim alan öğrencileri izledi ve genç sporcularla sohbet etti.


Dönem sonu programında genç sporcular ve ailelerine seslenen Başkan Memduh Büyükkılıç, “Yavrularımızın heyecanı bizleri daha fazla gayret göstermemiz konusunda şevklendiriyor. Değerli yavrularımız, sizler önce eğitiminizde başarılı olacaksınız ve bunun yanında değişik etkinliklerde yer alacak ve sosyalleşeceksiniz. Katıldığınız yarışmalarda elde ettiğiniz Türkiye dereceleri, Avrupa dereceleri bizi gururlandırıyor. Başarılı olan yavrularımızı tebrik ediyorum. Onlara daha büyük başarılar diliyorum” dedi. Spor A.Ş.’ye yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Onlardan bize emanet edilen bu yavrularımızı ailelerine başarılı birer sporcu olarak teslim etmelerini istiyorum” diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha sonra katıldıkları müsabakalarda başarılı olan genç sporculara madalyalarını taktı. Başkan Büyükkılıç, yüzmede Türkiye birincisi olan görme engelli bir öğrenciye madalyasını takarken hiçbir engelin başarıyı engellemediğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 11:56
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