Başkan Büyükgöz’den esnaf turu

KOCAELİ (İHA) –Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çarşı esnafını ziyaret etti, hayırlı işler diledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yoğun ziyaretçi ve hizmet trafiğinden fırsat buldukça Gebzeli hemşerileri ve esnaflarla bir araya gelmeye özen gösteriyor. Bu kapsamda Başkan Büyükgöz, çarşı esnafını ziyaret etti. Yeni çarşı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Büyüköz, esnafın öneri ve taleplerini aldı. Vatandaşı ilk ağızdan dinlemenin önem arz ettiğini ifade eden Başkan Büyükgöz, “Esnafımızı dinliyor, öneri ve taleplerini alıyoruz. Onların fikirleri bizler için çok değerli” diyerek bayramın ikinci günü Gebze Kültür Merkezinde saat 10.45’de gerçekleşecek Kent Bayramlaşması’na davet etti.