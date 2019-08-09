0553 313 94 23

Başkan Büyükgöz’den esnaf turu

KOCAELİ (İHA) –Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çarşı esnafını ziyaret etti, hayırlı işler diledi.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:36
Başkan Büyükgöz’den esnaf turu

KOCAELİ (İHA) –Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çarşı esnafını ziyaret etti, hayırlı işler diledi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yoğun ziyaretçi ve hizmet trafiğinden fırsat buldukça Gebzeli hemşerileri ve esnaflarla bir araya gelmeye özen gösteriyor. Bu kapsamda Başkan Büyükgöz, çarşı esnafını ziyaret etti. Yeni çarşı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Büyüköz, esnafın öneri ve taleplerini aldı. Vatandaşı ilk ağızdan dinlemenin önem arz ettiğini ifade eden Başkan Büyükgöz, “Esnafımızı dinliyor, öneri ve taleplerini alıyoruz. Onların fikirleri bizler için çok değerli” diyerek bayramın ikinci günü Gebze Kültür Merkezinde saat 10.45’de gerçekleşecek Kent Bayramlaşması’na davet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:36
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayburt’ta 2 kişiyi bıçaklayan şüpheli, emniyete götürüldü
    1. Bayburt’ta 2 kişiyi bıçaklayan..
    2. Fenerbahçe'nin rakibi Demir Grup..
    3. Dev projede geri sayım başladı!
    4. Başkan Pekmezci’den Kurban Bayramı..
    5. Real Madrid Fransız yıldızın peşinde!
    6. TEM Otoyolu’nda oluşan bayram..
    7. Gazeteci adayları sertifikalarını aldı
    8. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması..
    9. Erdek’te yüzer restoranlar yer arıyor
    10. Büyükşehir ailesi bayramlaştı
    11. Balıkesir Büyükşehir bayramda 24 saat..
    12. ERÜ Rektörü Çalış’tan Bayram Mesajı
    13. Kapanca Sokak’taki tarihi yapılar..
    14. Mermer Heykel Sempozyumu sona erdi
    15. Trabzonspor Kulübü Başkanı..
    16. Tehlike saçan kavşaklara önlem..
    17. Siemens’ten yeni frekans konvertörü..
    18. Bulanık Belediyesinde hırsızlık iddiası
    19. Valilik binasında deprem tatbikatı
    20. Vali Gündüzöz’den tayini çıkan..
    21. "Beşiktaş takımında şampiyon olmak..
    22. Narenciyede 900 milyon dolar ihracat..
    23. Fanatik Yahudilerin "baskın tehdidi"..
    24. Başkan Asya, hayvan pazarını ziyaret..
    25. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, FETÖ..
    26. Kartepe’de şampiyon belli olacak
    27. Ziraat Katılım'ın toplam aktifleri..
    28. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM..
    29. Bursa’da orman yangını
    30. Trafiğin durma noktasına geldiği..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!