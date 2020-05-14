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Aktüel

Başkan Büyükgöz Eczacılar Günü’nü kutladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçede bulunan eczacıları ziyaret ederek, Eczacılar Günü’nü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:28:37 -
Başkan Büyükgöz Eczacılar Günü’nü kutladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçede bulunan eczacıları ziyaret ederek, Eczacılar Günü’nü kutladı.


Eczacılar Günü vesilesiyle ilçede hizmet veren eczaneleri ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, eczacılar ve eczane çalışanlarıyla sohbet etti. Eczacıları korona virüs sürecinde gösterdikleri fedakarlıklar için teşekkür eden Başkan Büyükgöz, “Virüs musibetini kısa sürede alt edeceğiz inşallah. Bu savaşta ön cephede savaşan sağlık camiamızın önemli bir parçasını teşkil eden eczacılarımız da vatandaşlarımızın ilaç taleplerini en iyi şekilde yerine getiriyor. Eczacılarımıza ve görevli tüm personellerine bu zor mücadelede kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Tüm eczacılarımızın Eczacılar Günü kutlu olsun” dedi.


Başkan Büyükgöz’ün ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden eczacılar teşekkür etti.

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