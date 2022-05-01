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Spor Başkan Burak Elmas bombaladı: Fatih Altaylı dostum ama yalan söylüyor!
Spor

Başkan Burak Elmas bombaladı: Fatih Altaylı dostum ama yalan söylüyor!

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Fatih Altaylı dostum ama bir gazeteci. İddia ettiği 3 madde de yalan!" ifadelerinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 00:45:00 -
Başkan Burak Elmas bombaladı: Fatih Altaylı dostum ama yalan söylüyor!

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, gündemle ilgili olarak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Elmas, "Fatih Altaylı dostum ama bir gazeteci. İddia ettiği 3 madde de yalan! Satın alınmamış arazinin ihalesi çıkacak, ihale kime verilecek... Tüm ihaleler, tüm satın almalar, belli prosedürlerle şeffaf yapıldı. Galatasaray'da birine söz verilmez. İddiasını ispatlayacağı kişiler varsa, getirsinler ve birlikte mahkemeye gidelim. Galatasaray bu dedikodularla buraya geldi." ifadelerinde bulundu.

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