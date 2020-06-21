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Siyaset

Başkan Bulut’tan Babalar günü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Babalar günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 11:51:18 -
Başkan Bulut’tan Babalar günü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Babalar günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Bulut, mesajında üm babaların gününü kutladığını ifade ederek, “Babalarımız, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmemiz ve topluma faydalı bireyler olabilmemiz için hayatını bizlere adayan, her anımızda desteğine ihtiyaç duyduğumuz, varlığı ile kendimizde güç bulduğumuz kişilerdir. Onlar sağlıklı bir toplum yapısının oluşmasında önemli katkılar sağlamakta, gelecek nesillerimize örnek teşkil etmektedirler. Gösterdikleri sevgi, saygı ve hoşgörü ile birlik, bütünlük, güven ve fedakarlığın baş kahramanları, çocuklarına ve eşlerine kol kanat geren onları koruyup gözetleyen değerli babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, ebediyete intikale eden babalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine ver verdi.

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