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Aktüel

Başkan Bozkurt’tan pazarcı esnafı ziyareti

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde sergi açan pazarcı esnafını ziyaret etti alışveriş yapan ilçe sakinleri ile sohbet etti.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:39:20 -
Başkan Bozkurt’tan pazarcı esnafı ziyareti

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde sergi açan pazarcı esnafını ziyaret etti alışveriş yapan ilçe sakinleri ile sohbet etti.


Covid-19 tedbirler kapsamında önlemler alınarak açılan pazar yerini ziyaret eden İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, pazarcı esnafına ve ilçe sakinlerine hayırlı Ramazanlar, bereketli kazançlar diledi. Pazarlarda sosyal mesafenin önemine değinen Başkan Bozkurt, “Virüs gezmez insan gezer, bizlerde gerekli önlemleri alarak bu salgından hep birlikte el ele vererek kurtulacağız” dedi.


İlçede salgının başladığı ilk günden itibaren el dezenfektanı, maske ve ortak kullanım alanları ile birlikte ilçedeki tüm apartmanların girişi ve merdiven boşluklarında sterilizasyon çalışmalarına belediye ekipleri tarafında aralıksız devam edildiğini belirtti.

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