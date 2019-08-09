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Başkan Bozdoğan, personelle bayramlaştı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bayramlaştı.

09 Ağustos 2019 Cuma 17:46
Başkan Bozdoğan, personelle bayramlaştı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bayramlaştı. Çalışanlara seslenen Başkan Bozdoğan, “Bir betona ya da gereksiz şeye bir yatırım yapmaktansa insana yatırım yapmak en güzelidir. Evine ekmek götüren, emek veren herkesin arkasındayım ve yanınızdayım” dedi.


Başkan Bozdoğan, bayram tatili öncesinde son mesai gününde belediye personeli ile bir araya gelerek, Kurban Bayramlarını kutladı. İlk önce Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları ile bayramlaşan Bozdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Bir belediye başkanı ya da yönetimi hiçbir şey yapmasın ama kent tertemiz olsun, emin olun oradaki belediye çok iyi çalışıyor derler. O yüzden bizim sizleri farklı bir statüde görmemiz gerekiyor. Bu statü elbette ki, sizlerin maaşlarının iyileştirilmesi, sosyal haklarınızın fazlasıyla verilmesiyle olur. Ben şundan eminim, bir betona ya da gereksiz şeye bir yatırım yapmaktansa insana yatırım yapmak en güzelidir. Hepinizin arkasındayım, hepinizin yanındayım” diye konuştu.


Başkan Bozdoğan daha sonra meclis salonunda diğer belediye çalışanları ile bir araya geldi. Belediye çalışanlarının bayramını kutlayan Bozdoğan, “Bugün göreve başladığımdan bu yana tam 4 ay oldu. Allah razı olsun hepinizden, gerçekten çok güzel şeyler yapılıyor. Elbette her şey daha dört dörtlük, mükemmel değil, çünkü önümüzde bir Tarsus olayı var ve hepimizin de ortak sevdası bu. Tarsus’un çok ileriye gitmesi, her şeyin çok düzenli, mükemmel olması ve bu kentin ne olursa olsun rantı elinde tutanlardan temizlenmesi, bu kente dedikodu üretip insanları gereksiz yere zor duruma düşüren insanların tek tek temizlenmesi; benim en büyük dileğim bu. Bu 5 yıllık süre içerisinde size şu konuda söz veriyorum; tertemiz, herkese eşit hizmet giden, insanların yaşantısının daha kolaylaştığı bir kent olacak ama hiçbir zaman o rantın peşinde koşan insanlar hiçbir yere gelemeyecekler. Tekrar bayramınız kutlu olsun. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.


Konuşmanın ardından Başkan Bozdoğan ile başkan yardımcıları, personelle tek tek bayramlaştı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:46
  1. doğa

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