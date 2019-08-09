0553 313 94 23

Başkan Böcek personeliyle bayramlaştı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaştı.

09 Ağustos 2019 Cuma 18:14
Başkan Böcek personeliyle bayramlaştı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen törende Başkan Muhittin Böcek, Başdanışman Cansel Tuncer, Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz, genel sekreter yardımcıları, danışmanlar da hazır bulundu. Belediye çalışanları, daire başkanları ve birim müdürleri önderliğinde bayramlaşma törenine katılarak Başkan Böcek ile tokalaştı.Belediye personeliyle tek tek el sıkışan Başkan Böcek, tüm çalışanlarının Kurban Bayramını kutladı.


Kurban Bayramı süresince vatandaşların ve tatilcilerin hiçbir sıkıntıyla karşılaşmaması için Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerinin bayram süresince görevde olacağınıifade eden Başkan Böcek, “Antalya’mız Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi “Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeri.” Yerli yabancı vatandaşlarımızın sağlık, mutluluk, huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmeleri için başta biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediye başkanı arkadaşlarımız, tüm kurum ve kuruluşlar hepimiz vatandaşlarımızın memnuniyeti ve mutluluğu için 24 saat ayakta olacağız.Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak 3 yerde ücretsiz kurban kesim hizmeti vereceğiz. Vatandaşlarımız dini vecibelerini yerine getirecekler. Bunun yanında diğer ilçe belediyelerimizde de bu konunun çalışmaları yapıyor. Bunun yanında Büyükşehir Belediyemizin tüm ekipleri 7/24 vatandaşlarımızın emrinde olacak” diye konuştu.



Tramvay hizmete giriyor


Kurban Bayramı süresince Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği resmi resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayın ücretsiz yolcu taşıyacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Aynı zamanda Pazar günü tramvay çalışmaya başlıyor. Bayram boyunca ücretsiz olarak yolcu taşıyacak. Bütün vatandaşlarımıza hizmet verecekler. Ben bu vesile ile sevgili hemşerilerimizin, Antalya’ya gelen bütün konuklarımızın mübarek kurban bayramını tebrik ediyorum” diye konuştu.



Personel maaşları ödendi


Kurban bayramı öncesinde personelin maaşlarının ve ikramiyelerinin yattığını belirten Başkan Böcek, “Belediyemizde 12 bin 553 çalışanımız var. Bu çalışanlarımızla ilgili dinimizde bile teri soğumadan işçinin hakkını vermek boynumuzun borcudur. Biz böyle bir görüş ve düşünce içerisinde bu göreve talip olduk. Yanımızda çalışanlarımızın maaşları yattı ve ikramiye hak edenler ikramiyeleri de dahil olmak üzere yatırmış olduk. Kısacası herkes, bütün ülkemiz sağlık, mutluluk, huzur içerisinde güzel bir kurban bayramı geçirecekler. Biz bütün vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Kurban bayramının tüm İslam alemine, ülkemize, ailelerine herkese sağlık mutluluk huzur ve barış dolu güzel günler getirmesini diliyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu, bayram tedbirlerini denetledi
    1. Bakan Soylu, bayram tedbirlerini..
    2. Mustafa Savaş’ın Kurban Bayramı mesajı
    3. Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve..
    4. Tokat'ta bayram öncesi "drone" ile..
    5. Jandarma sürücüleri drone ile havadan..
    6. Çaykur Rizespor’da 4 imza birden
    7. Basın açıklaması yaparken depreme..
    8. Başkan Dündar personelle bayramlaştı
    9. Başkan Fadıloğlu, mesai bitiminde..
    10. Başkan Gümrükçü’den işçilere bayram..
    11. Başkan Dutlulu, belediye çalışanları..
    12. Gençlerbirliği, Flavio da Silva..
    13. Şanlıurfa Kurban Bayramı namazı saat..
    14. Mudanya’nın genç hafızları Suuçtu..
    15. Piyasalarda gün sonu
    16. Bayram öncesi vatandaşlar..
    17. Bakan Pakdemirli mısır alım fiyatını..
    18. Başkan Gültak, personeli ile bir araya..
    19. Kazada hayatını kaybeden anne ile kızı..
    20. Borsa günü yükselişle tamamladı
    21. Binanızı 4 adımda yangından koruyun
    22. Başkan Demir: "Kamu yatırımları..
    23. Nijerya'da kaçırılan 10 Türk serbest..
    24. Antalya'da 4 milyon lira değerindeki..
    25. Fatih Altaylı 'AK Partili bir isimle..
    26. Samsun'da Kurban Bayramı namaz saati..
    27. Safranbolu'nun maketini 4 ton..
    28. Nijerya'da kaçırılan 10 Türk gemici..
    29. Rusya'da mühimmat deposu patladı!
    30. Başkan Sadıkoğlu’ndan Bayram Mesajı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!