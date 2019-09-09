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Başkan Böcek: "Gazipaşa’dan Kaş’a eğitime destek vereceğiz”

Eğitim-öğretim yılı açılış törenine katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gazipaşa’dan Kaş’a kadar eğitime destek olacağını ifade etti.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:03
Başkan Böcek: "Gazipaşa’dan Kaş’a eğitime destek vereceğiz”

Eğitim-öğretim yılı açılış törenine katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gazipaşa’dan Kaş’a kadar eğitime destek olacağını ifade etti.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, her yıl olduğu gibi bu yılda rahmetli babasının da isminin yer aldığı Muhittin- Mustafa Böcek Anadolu Lisesi’nde, yeni eğitim öğretim yılının açılışını gerçekleştirdi. Öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Gazipaşa’dan Kaş’a kadar eğitime destek olacağını ifade ederek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.


Böcek, 4 yıl önce 340 öğrenciyle eğitim-öğretime başlayan Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi’nin bugün 1550 öğrenci ile yoluna devam ettiğini belirterek, “Bu gururu bizlere yaşatan siz velilerimize, kıymetli öğretmenlerime, müdürüme, öğrencilerimize ve aileme bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu okul benim için, ailem için, Antalya’mız için çok özel ve güzel bir okuldur” dedi.


Başkan Böcek, törenin sonunda öğretmenler ve veliler ile sohbet etti.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:03
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