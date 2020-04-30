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Aktüel

Başkan Bıyık’tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:01:58 -
Başkan Bıyık’tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Başkan Bıyık mesajında, “1 Mayıs dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Emeğini, alın terini ortaya koyanların günüdür. Dünya da ekonomiyi refah düzeyine çıkarmak ve yaşanılabilir bir yere çevirmek için çabalayanların günüdür. Emekçi vatandaşlarımız helal kazançlarıyla sadece kendi geçimlerinde değil, ülkelerin büyümesinde ve gelişmesinde en büyük role sahiptir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk çalışmanın önemini şu sözlerle vurgulamıştır. ‘Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur’. Dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği şu zorlu süreçte en büyük mücadeleyi sağlık ve güvenlik güçlerimiz dışında şüphesiz bizler için canını ortaya koyan, ihtiyaçlarımızı karşılayan emekçi kardeşlerimiz vermiştir. 1 Mayıs kirli odakların bölücülerin terörden nemalananların günü değildir. Bizler çalışanın hakkını alın teri kurumadan verme hassasiyetinde olan insanlarız. İşverenlerin işçilerimizin can güvenliği ve haklarının gözetmesi en büyük isteğimizdir. Ülkemiz maalesef ölümlü iş kazaları açısından Avrupa’da birinci dünyada ise üçüncü sıradadır. Türkiye’de günlük ortalama 4 işçimiz hayatını kaybetmekte, 5 işçimiz iş göremez duruma gelmektedir. Bu durumda işverenlerimiz üretmekte gösterdiği hassasiyeti işçilerimizin iş güvenliği kurallarına uymalarında da azami derecede göstermeli gerekli ekipmanları temin etmeli ve çalışma ortamlarını güvenli hale getirmelidir. Bu duygu ve düşünceler ile başta 17 Mart 1978 de Ümraniye de katledilen Ülkücü İşçilerimizi, Maden ocağında hayatını kaybeden kardeşlerimizi ve helal kazancı uğruna hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. İşveren ve İşçilerimizin güvenlik önlemlerini en üst seviyede tutmalarını rica ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmelerini diliyorum” dedi.

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