Başkan Beyazgül, “İsrail'in olduğu hiçbir yerde huzur yoktur”

İsrail’in Filistin ve Gazze’ye yönelik katliamları Türkiye genelinde protesto edilirken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de Filistin için Dua programı düzenledi.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa kadınların ilgisi yoğun oldu. Ellerinde Türk Bayrakları ve Filistin Bayraklarıyla salonu dolduran yüzlerce kadın Filistin için dua etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eşi Betül Beyazgül, İHH Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atilla ve çok sayıda STK temsilcisi ile vatandaşlar salonu tamamen doldurdu.

Başkan Beyazgül, 'Annelerin, çocukların ağladığı yerde mutlaka İsrail vardır'

İsrail’in Hastaneyi bombalayarak sivil halkı, kadınları ve çocukları öldürdüğünü kaydeden Başkan Beyazgül, “İsrail dün Gazze’deki hastaneyi vurdu. Burada çocuklar, kadınlar sivil halk vardı. İsrail bunların burada olduğunu biliyordu. İsrail’in olduğu hiçbir yerde huzur yoktur. İsrail gittiği hiçbir yere huzur ve barış götürmemiştir. İsrail’in olduğu hiçbir yerde mutluluk yoktur. İsrail’in olduğu her yerde gözyaşı vardır. Annelerin, çocukların ağladığı yerde mutlaka İsrail vardır. İsrail nerede varsa orada huzurdan eser yoktur. Ülkemizde yapılmaya çalışılan hain darbe girişimi olsaydı ne olurdu. Bizim de sonumuz videolarda gördüğünüz manzaraları kendi ülkemizde de yaşayacaktık. O gün hepiniz o sokaklara akın ettiniz. Allah hepinizden razı olsun Cumhurbaşkanı’mızı yalnız bırakmadınız. Biz kendi medeniyetimizi koruduk. İsrail’in insafı, vicdanı yok bunlarda kin, intikam, kibir, insanları küçük görmek var, kendilerinin dışındakileri insan olarak görmemek var. Kendilerini insanlığın efendisi saymak var. Kusura bakmasınlar biz bu topraklarda bin yıldır özgür yaşadık. Özgür yaşamaya da devam edeceğiz. Onların güçlü devlet dedikleri bu devletlere boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Sevgi, merhamet, kardeşlik ve şefkat kin ve nefreti yenecektir Zulüm bitecektir inşallah…” ifadelerine yer verdi.



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Behçet Atilla, “Müslümanların onurlu direnişini destekleyelim”

İHH Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atilla ise gerek Arakan gerekse Filistin konularında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız bizleri yalnız bırakmadılar. Her zaman destek oldular. Şanlıurfa Böyle bir Başkana sahip olduğu için gerçekten de çok şanslıdır. Filistin’deki Müslümanların onurlu direnişlerini herkesin varıyla desteklemesi gerekir.” Diye konuştu.

Delykoviç, “Bosna Herkek'in petrolü yok ama imanı var”

Bosna Hersek Başkan Yardımcısı Amine Delykoviç de programda bir konuşma yaparak Bosna’da yaşadıkları zorlukları anlattı. Bosna’nın petrol gibi yer altı kaynaklarına sahip olmadığını belirten Delykoviç Bosna Hersek’in imanı vardır.” Dedi.

Program Simanur isimli küçük bir kız çocuğunun Kudüs Şiirini okumasıyla sona erdi.