Başkan Beyazgül canlı yayında ilk kez açıkladı! '180 tanesinin yapımı için ihale verdik'

Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yeniakit.com.tr'nin Youtube kanalında gazeteci Mehmet Özmen'in sorularını yanıtladı.

Zeynel Abidin Beyazgül'ün açıklamalarından satırbaşları:

Şanlıurfa diğer illere nazaran koronavirüs konusunda biraz daha şanslıdır. Tebdire devam etmeliyiz Rehavete kapılmamalıyız. Biz önlememizi aldık. İl genelinde 130 görevlimiz ile şehrin birçok noktasını dezenfekte etti. Karantinada olan yerlere ilişkin dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. Günlük 60 bin tane maske üretiyoruz. Maskeleri vatandaşlarımızın evlerine götürüyoruz. İhtiyaç sahiplerine gıda takviyesi yapmayı sürdürüyoruz.

19 bina ve 4 kırsal bölge karantina altındadır. Tedbirlerimiz sürüyor. İl genelinde vaka sayısı 140, hayatını kaybeden kişi sayısı 12'dir.

Doğalgaz konusunda bizim belediye olarak bir dağıtımımız yok. Doğalgaz konusunda bir sorun yaşamadık.

Koronavirüs geldiği zaman dünya bir tünele girdi. Birçok yazı okudum. Birçok konuşma dinledim. Biz dijital olarak tam anlamıyla yararlanmıyorduk. Koronavirüs sonrası dijitial sistem çok daha fazla hayatımıza girecek. Her anlamda hayatımıza girecek. Sosyal mesafe nedeniyle bireysellik devam edecek.

Hobi bahçeleri yapacağız. 180 tane yapımı için ihaleye hazır hale getirdik. Lunapark açacağız.

Yeni bir dünya ile karşılaşacağız. Ama bu süreçten de ders çıkarmamız lazım.