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Başkan Balta: “Organize Sanayi Bölgemizde bacalar tütmeye hazırlanıyor”

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Vakfıkebir için 365 gün çalıştıklarını belirterek, vaat ettiği 45 projeden 28’ini yaptığını, 9’unun projelendirildiği, 8’inin ise proje aşamasından olduğunu söyledi.

26 Şubat 2019 Salı 12:02
Başkan Balta: “Organize Sanayi Bölgemizde bacalar tütmeye hazırlanıyor”

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Vakfıkebir için 365 gün çalıştıklarını belirterek, vaat ettiği 45 projeden 28’ini yaptığını, 9’unun projelendirildiği, 8’inin ise proje aşamasından olduğunu söyledi.


Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, Belediye Meclisi Üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Havva Kurt, Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Kasım ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Güneyköy ve Düzlük Mahallelerine giderek vatandaşlarla sohbet etti. Gittiği her yerde büyük bir ilgi ve sevgi ile karşılanan Başkan Balta, ilçeye yapılan, yapımı devam eden ve projelendirilen hizmetlerle ilgili bilgiler vererek vatandaşlardan gelen soruları cevapladı.


Rekorlarla dolu 5 hizmet yılını geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Balta, “Vakfıkebir için 365 gün çalışıyoruz. Ne vaat etmişsek onun arkasındayız. Gittiğimiz her seçimden önce yaptığımız proje kitapçığımızla gidiyoruz. Vaat ettiğimiz 45 projeden 28 tanesini yaptık, 9 tanesinin projelendirdik yapımı devam ediyor, 8 tanesi ise proje aşamasındadır. Toplam yol ağımızın üçte birinin betonlandığını veya asfaltlandığını görüyoruz. Kırsalda yapılan büyük çalışmaların yanı sıra ilçe merkezimizde de müthiş projeler gerçekleştik. Plaj ve Sosyal Alan, Fol Deresi Islahı ve Rehabilitasyon, Yeni Cami Projesi, Şadırvan, Kanuni Sokak Projeleri tamamlandı. Otelimiz bir dünya markası ve 15 milyonluk bir yatırımla hizmete girdi. Merkez mahallelerimizde beton ve asfalt yol, altyapı, su, parke taşı döşeme, elektrik tellerinin yer altına alınası çalışmaları gerçekleştirdik. Dolgu İmar Planımızı Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinden onaylatarak bakanlığımıza sunduk. Eksiklerini tamamlayarak kısa süre içerisinde bakanlıktan da onaylatıp yeni 550 dönümlük dolgu alanları ile birlikte toplamda 750 dönümlük dolgu alanını halkımızın hizmetine sunacağız. 112 Acil Servis İstasyonumuzun iç ve dış tadilatını yaptırarak helikopter pistini inşa ettik. Belediyemiz araç parkını 21 yeni araç ve iş makinesi ile güçlendirdik.Vakfıkebir Ekmeğimizin coğrafi işaretini alarak tescil ettirdik. Organize Sanayi Bölgemizde bacalar tütmeye hazırlanıyor. Sosyal Hizmet Merkezi ve İş Kur Hizmet Merkezini ilçemize kazandırdık. Kurumsal yapısıyla, öz kaynaklarıyla, kişiye bağlı olmayan bir Vakfıkebir Belediyesi oluşturma gayretindeyiz. Her attığımız adım vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda olmuştur” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:02
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