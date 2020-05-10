Başkan Ataç’tan Engelliler Haftası mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, engelli bireylerin temel haklardan eşitçe yararlanması adına herkese görev düştüğünü vurguladı.

Başkan Ataç mesajında, “Engelli bireylerimizin sağlık, eğitim ve çalışma hayatı gibi temel haklardan eşitlik içerisinde yararlanabilmeleri için hepimizin üzerimize önemli görevler düşüyor. Onların sağlık, eğitim ve istihdam gibi temel haklardan eşitlik içerisinde yararlanabilmeleri yolunda bizler de Tepebaşı Belediyesi olarak, üzerimize düşen görevleri yapmanın gayreti içerisindeyiz. Engelsiz bir yaşam için, engelli vatandaşlarımızın, sağlık, eğitim ve çalışma yaşamında yer alabilmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak daha güzel bir hayat sürebilmeleri adına somut projeler ile onlara katkı sağlamaya devam ediyoruz. Birçok engelli vatandaşımız fırsat ve imkan verildiğinde ne kadar başarılı olabileceklerini, gurur duyulacak işlere imza atacaklarını ispat etmişlerdir. Engellilerimizin kendi kendilerine yetebilen, kimseye muhtaç olmayan koşullar içerisinde, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat sürmeleri en büyük amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.