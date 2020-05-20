Başkan Ataç’tan Çerkes Sürgünü mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 21 Mayıs 1864’te gerçekleşen Çerkes Sürgünü’nün 156’inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç, mesajında, “Büyük Çerkes Sürgünü’nün 156’inci yılında, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları bir kez daha hatırlıyor ve acılarını yürekten paylaşıyoruz. Çerkes ve Kafkas halklarının maruz kaldığı bu sürgün ve soykırım, tarihin en karanlık sayfalarından birisidir. Çerkesler, 19’uncu yüzyılda insanlık tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden birine maruz kalırken, yaşanan acıları hala yüreğimizde hissediyoruz. Bu insanlık dışı süreçte Çerkezlerin zulme karşı verdikleri kahramanca mücadele asla unutulmayacaktır. Öte yandan bizler, güzel kentimiz Eskişehir’de hep birlikte ve kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Sizler şehrimizin kültürel yapısına çok büyük katkılar sağlıyorsunuz. Bu duygular ile 156’inci yılında, sürgün sırasında hayatını kaybeden bütün Çerkesleri rahmetle anıyorum” dedi.