Başkan Ataç’tan Basın Özgürlüğü Günü mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında basın özgürlüğünün demokrasilerin olmazsa olmazı olduğuna vurgu yapan Başkan Ataç, “3 Mayıs, Birleşmiş Milletler tarafından, 1993 yılında özgür ve bağımsız bir basın için Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kabul edilmiş ve tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kutlanmaktadır. Her türlü olumsuz şarta rağmen fedakarca görev yapan basın mensuplarının, koronavirüs ile mücadele sürecinde de sorumlulukları arttı. Toplumun haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için her şart altında görevlerini yapan haberciler, bu salgın döneminde de canla, başla görevini sürdürmekte. Tüm olumsuzluklara rağmen, görevini meslek etiğine uygun ve ilkeli şekilde yapan tüm basın mensuplarımızı selamlıyor, 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.