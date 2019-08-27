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Başkan Atabay, resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi

Aydın’ın Didim ilçesinde, Resim Eğitmeni Ayşe Tor’un Resim Sergisi Belediye Başkanı A.

27 Ağustos 2019 Salı 15:23
Başkan Atabay, resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi

Aydın’ın Didim ilçesinde, Resim Eğitmeni Ayşe Tor’un Resim Sergisi Belediye Başkanı A.Deniz Atabay tarafından açıldı.


Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur" sözünden yola çıkarak sanata ve sanatçıya daima destek olduklarını belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay; “Ayşe Tor’un resim sergisinin açılışını gerçekleştiriyoruz.Didim’de çok resim sergisinin açılışını gerçekleştirdik ama ilk defa belediye çatısı altında resim sergisinin açılışını yapıyoruz. Biz her şeyin en iyisini yapmak için büyük çaba sarf ediyoruz. İstiyoruz ki Didim’e yakışır bir kültür merkezimizde olsun biz istedikçe hayır diyorlar, biz evet diyoruz, arazi tahsisleri konusunda elimizde buna uygun bir arazi olmadığı için henüz yapamıyoruz, arazimizi alacağız Didim’e yakışır kültür merkezimizi gerçekleştireceğiz, son derece kararlıyız biz bu yola başımızı koyduk” dedi.


Arazimizi alana kadar bu tip yerleri değerlendirdiklerini belirten Atabay, “Altınkum’daki eski gümrük binamız metruk bir vaziyetteydi, burayı yenileyip öyle bir dizayn ettik ki, tekrar gümrük binası olarak kullanabilmek için. Bu süreç içerisinde değerli yerel sanatçılarımızın sergilerini buralarda değerlendirerek açalım istedik, serginin hayırlı olmasını diliyorum, bu salonu kullanmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlara herkese kapımız açık”ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleşti. Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, Öznur Gündoğdu ve vatandaşlar sergiyi gezerek resimleri inceledi.


Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binasında gerçekleşen Resim Sergisinin açılışına, Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, E.Öznur Gündoğdu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar ve sanatsever vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:23
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