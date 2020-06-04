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Kültür - Sanat

Başkan Arslan: Müzelerimiz ziyarete hazır

COVID-19 önlemleri nedeniyle geçici olarak kapatılan Balıkesir’in Edremit Belediyesi A.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 20:23:20 -
Başkan Arslan: Müzelerimiz ziyarete hazır

COVID-19 önlemleri nedeniyle geçici olarak kapatılan Balıkesir’in Edremit Belediyesi A. Sıdıka Erke Etnografya Müzesi ve Atatürk Kültür Evi ziyaretçilere açıldı.


COVID-19 pandemisi nedeniyle 10 Mart 2020 tarihinden beri ziyarete kapalı olan Edremit Belediyesi A. Sıdıka Erke Etnografya Müzesi ve Atatürk Kültür Evi çeşitli önlemler alınarak bugün ziyaretçisiyle buluştu. Edremit Belediyesi Müze Sorumlusu Cumhur Dokur ile birlikte alınan önlemleri yerinde inceleyen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ziyaretçilerin gönül rahatlığıyla ziyarette bulunabileceğini söyleyerek müzelerde alınan önlemlerden bahsetti: “Yeni normal süreç kapsamında müzelerimizi bugün itibariyle ziyaretçiye açtık. Vatandaşlarımızı ve müze personelimizi korumak adına birçok önlem aldık. Ziyaretçilerimizin en çok temas ettiği bölümler başta olmak üzere tüm alanların temizliğine bilhassa önem vereceğiz. Müze girişlerinde el dezenfektanları, hijyen paspası, maske, eldiven, atık kutuları, ateş ölçer bulundurarak bunları her ziyaretçimizde kullanacağız. Ziyaretçi geçişlerimizi belirtilen kapasiteye göre gerçekleştireceğiz. İçeri alınacak ziyaretçi sayısı müzelerimizin kapasitesine göre girişte belirtilecektir. Müzelerimize asla maskesiz ziyaretçi kabul edilmeyecek ve sosyal mesafe kuralına uyulacaktır. Vatandaşlarımız müzelerimizi gönül rahatlığıyla ziyaret edebilirler ” dedi.

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