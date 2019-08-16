Başkan Arıkan, Sosyal Yaşam Merkezini inceledi

Bingöl’de engelli bireyler için projelendirilen ve yüzde 50 yapımı tamamlanan Sosyal Yaşam Merkezini Belediye Başkanı Erdal Arıkan inceledi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, beraberindeyardımcıları Ahmet Altunhan ve Yaşar Demir ile birlikte Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde yapım aşaması devam eden Sosyal Yaşam Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Arıkan, Fırat Kalkınma Ajansı desteğiyle kısa süre önce yapımına başlanılan yaşam merkezinin yüzde 50 oranında tamamlandığını belirtti.

Merkez hakkında bilgi veren Başkan Arıkan, “2 Milyon 800 Bin TL yatırım bütçeli merkezimiz, 2 bin metrekarelik inşaat alanına sahip. Bodrum, zemin ve 3 normal kat olmak üzere toplamda 5 kattan oluşan merkezimizde, bay-bayan çok amaçlı spor salonları, duş alma yerleri, eğitim sınıfları, eğitmen odaları, toplantı salonları, kafeterya kapalı sosyal donatı alanları bulunuyor. Yapım aşamasını yıl sonuna kadar tamamlayarak, bu alanı kardeşlerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi.

“Bu merkez kardeşlerimizin umudu olacak”

Engelli bireylerin, sosyal yaşamlarındaki psikolojik veya bedensel zorlukları, güven duygusu içerisinde aşabileceklerini vurgulayan Arıkan,"Engelli kardeşlerimizin yaşam koşullarını iyileştirmek, ilimizi erişilebilir ve yaşanabilir engelsiz bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Günlük hayatta sosyal hayata katılamayan veya sosyal yaşama uyumda zorlanan kardeşlerimiz için sosyal yaşam merkezini en kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız. Burada vakit geçirecek olan kardeşlerimiz hem sosyalleşecek hem de çeşitli kurslarla becerilerini geliştirecek. Engelli kardeşlerimiz için düşündüğümüz diğer projelerimizi de etap etap hayata geçireceğiz”ifadelerini kullandı.