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Başkan Aras; “Yaptığımız işler, tüm Türkiye’de takip ediliyor”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kurban Bayramının ikinci gününde Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerini dolaşarak, partililerle bayramlaştı.

13 Ağustos 2019 Salı 14:03
Başkan Aras; “Yaptığımız işler, tüm Türkiye’de takip ediliyor”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kurban Bayramının ikinci gününde Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerini dolaşarak, partililerle bayramlaştı. Turgutreis, Yalıkavak ve Bodrum İlçe örgütlerini ziyaret eden Başkan Aras, “Bize güvenenlerin yüzünü yere eğdirmeyeceğiz” dedi.


Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Kurban Bayramının ikinci gününü partililerine ayırdı. İlk olarak CHP Turgutreis Mahalle Örgütüyle bir araya gelen Başkan Aras, ardından da Yalıkavak’ta partilileriyle buluştu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ziyaretlerinde, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu, Gençlik Kolları Başkanı Alkım Denizaslanı ve bazı meclis üyeleri eşlik etti.


Parti örgütünün bayramını kutlayan Başkan Aras, mahallelere yapılması planlanan yatırımlar, hazırlanan ve startı pek yakında verilecek olan projeler hakkında bilgi verdi. Partililerin sorularını da yanıtlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve beraberindekiler daha sonra CHP Bodrum İlçe Başkanlığı’na geçti.


Çok sayıda partilinin katıldığı bayramlaşma merasiminde, CHP Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin, Suat Özcan, CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Taner Dayı, eski PM Üyesi Berhan Şimşek de hazır bulundu.


CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan’ın ev sahipliğinde geçen bayramlaşmada Karahan, sosyal ve kamu belediyeciliğinin öncüsü olan Bodrum Belediye Başkanlığının 1 Nisan 2019 tarihinden bu yana yaşadığı değişim sürecini anlattı. Bodrum Belediyesi personelinin artık günü gününe maaşını alabildiğini söyleyen Karahan, “Bodrum Belediyesi, bu bayramda, 15 Ağustos günü maaş alması gereken personeline 9 Ağustos günü maaşını ödeyerek bayram mutluluğunu ikiye katladı. Personeline çifte bayram yaşatan Başkan Ahmet Aras’ın çok daha güzel işlere imza atacağını görüyor ve biliyoruz” dedi.


Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da konuşmasında tüm belediye personeli ve meclis üyeleriyle birlikte üstün bir gayretle Bodrum’a hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek, “Burada yaptığımız işler, projeler, başlattığımız kampanyalar sadece Bodrum’da değil bütün Muğla’da hatta bütün Türkiye’de takip ediliyor. Bizlere güvenen, gece gündüz bizler için çabalayan siz değerli partililerimizin yüzlerini kara çıkarmamak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.”diye konuştu.


Konuşmaların ardından Başkan Aras partilileriyle tek tek bayramlaşarak, sorularını cevapladı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 14:03
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