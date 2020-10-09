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Aktüel Başkan Altınok: "Estergon Kalesi'nde değil, Semerkant Sofrası'nda yangın çıktı"
Aktüel

Başkan Altınok: "Estergon Kalesi'nde değil, Semerkant Sofrası'nda yangın çıktı"

"Geçtiğimiz günlerde gece 01.35 sularında Estergon Kalemizin yanında bulunan Semerkant Sofrası'nda bir yangın meydana gelmiştir - "Yangının Estergon Kalesi’nde çıktığına dair kamuoyunda yanlış bir algı oluşmuştur" - "Yangın sonrasında kalemizin sadece bir duvarı isle kaplanmış, onun dışında herhangi bir tahribat oluşmamıştır"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:59:08 -
Başkan Altınok: "Estergon Kalesi'nde değil, Semerkant Sofrası'nda yangın çıktı"

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Semerkant Sofrası'nda çıkan yangına ilişkin, "Yangının Estergon Kalesi’nde çıktığına dair kamuoyunda yanlış bir algı oluşmuştur. Yangın sonrasında kalemizin sadece bir duvarı isle kaplanmış, onun dışında herhangi bir tahribat oluşmamıştır." açıklamasında bulundu.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Altınok, Estergon Türk Kültür Merkezi’nin yanında bulunan ve Özbek çadırından inşa edilmiş olan Semerkant sofrasında çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altınok, "Geçtiğimiz günlerde gece 01.35 sularında Estergon Kalemizin yanında bulunan Semerkant Sofrası'nda bir yangın meydana gelmiştir. Yangının Estergon Kalesi’nde çıktığına dair kamuoyunda yanlış bir algı oluşmuştur. Yangın sonrasında kalemizin sadece bir duvarı isle kaplanmış, onun dışında herhangi bir tahribat oluşmamıştır." ifadelerini kullandı.


- "Özbekistan Ankara Büyükelçiliğinin kültür merkeziydi"


Başkan Altınok, Estergon Türk Kültür Merkezi yanında bulunan Semerkant Sofrası'nda meydana gelen yangın sonrasında kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması için yaptığı açıklamada, yangının Estergon Kalesi’nde değil kalenin yanında bulunan Semerkant sofrasında çıktığını söyledi.

Altınok, şunları kaydetti:

"Gece 01.35 sularında başlayan yangın sırasında cadde ve sokaklarımızda denetimlerde bulunuyordum. Estergon Kalemizden duman çıktığını görünce, ilk aklıma gelen yer Semerkant Sofrası oldu. Kaleye geldiğimizde tahmin ettiğimiz gibi yangının Semerkant sofrasında çıktığını gördük. Çadırdan yapılmış olan bu restoranımız, Özbekistan Ankara Büyükelçiliğinin kültür merkezi olarak hizmet veriyordu. Yapı itibariyle çadırdan oluşması ve aynı zamanda içinde bez ve naylon gibi materyallerin de bulunuyor olması yangının büyümesine yol açmış, çadırın tamamen yanmasına neden olmuştur. Rabbime şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı."


- "Türk dünyasının ruhuna uygun inşa edilecek"


Başkan Altınok, Semerkant sofrasının Özbekistan Ankara Büyükelçiliği ile işbirliği yapılarak yeniden inşa edileceğini, bu restoranın Türk dünyasının ruhuna uygun bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğini de belirtti.

Altınok, "Bundan sonraki süreçte Özbekistan Kültür Merkezimizin faaliyetlerini sürdürmesi için desteğimizi sürdüreceğiz. Özbekistan Büyükelçiliği ve belediyemizin desteğiyle İnşallah ata toprağı Özbekistan’ın kültürünü burada yaşatmayı sürdüreceğiz. İlmin ve bilimin merkezi olan Semerkant’ın o havasını burada teneffüs etmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.





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