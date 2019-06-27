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Başkan Altıkulaç: “Devrekani’nin kalkınması tarım ve hayvancılığa bağlı”

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Devrekani’nin kalkınmasının tarım ve hayvancılığa bağlı olduğunu söyledi.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:54
Başkan Altıkulaç: “Devrekani’nin kalkınması tarım ve hayvancılığa bağlı”

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Devrekani’nin kalkınmasının tarım ve hayvancılığa bağlı olduğunu söyledi.


Devrekani Belediye Başkan Engin Altıkulaç, AK Parti Devrekani İlçe Başkanı Hayrettin Melezoğlu ile birlikte İstamonu Gazetesini ziyaret etti. Ziyarette İstamonu Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Gözde Yüksel’e ilçede yürüttükleri çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.


Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, ilçenin kalkınmasının tarımsal ve hayvansal üretimle mümkün olabileceğini belirterek, “Devrekani’de 30 yıl öncesine oranla nüfus azalsa da tarımsal alanda kayıp olmadı. Üretimsel anlamda şanslıyız. Devrekani’nin ekonomik kalkınması için tarım ve hayvancılıktaki mevcut potansiyelini değerlendireceğiz” dedi.


İlçenin patates üretim miktarı ve verim düzeyiyle ön plana çıktığını ve bu alanda çalışmaların daha da arttırılacağını vurgulayan Engin Altıkulaç, “854 kilometrekare yüz ölçümü olan Devrekani’nin 150 kilometrekaresinde tarımsal faaliyet sürdürülüyor. 34 bin dekar sulanabilir, 90 bin dekar kuru ekilebilir arazimiz var. 200-300 dekar olan patates üretimimiz son 15 yılda icraatçı hükümet politikalarıyla, Kulaksızlar Barajı kapalı devre sulama sisteminin devreye girmesiyle birlikte 5 bin dekarın üzerine çıktı.Geçtiğimiz yıl 20 bin ton patates üretimi gerçekleştirildi. Patates yetiştiriciliğinde dekar başına 4 bin ton verimimiz bulunuyor. Bu verim hem ülkemiz hem de dünyanın üzerinde” diye konuştu.



“Devrekani’nin kalkınması tarım ve hayvancılığa bağlı”


Tarımsal alanda siyez buğdayı ile çilek üretimine de yöneleceklerine işaret eden Başkan Altıkulaç, “Elimizde sulak tarım arazileri var. Burada yetişen kuru tarım ürünlerinin ekilmesi ve işlenmesi taraftarı değilim çünkü ekonomik olmadığını görmekteyiz. Sulanan arazide tabii ki patatesi, pancarı, silajlık mısırı üretmeliyiz. Bunun yanında da insan gıdası ve beslenmesi için faydası tartışılmaz olan siyez buğdayı üretiminde iddialı konuma gelmeliyiz. Geçtiğimiz sene 12 bin dekar alanda siyez ektik. İhsangazi’de üretilen siyez buğdayı ile Devrekâni, Ağlı ve Seydiler havzalarında yetişen siyezin kalite açıcısından en küçük bir farkı yok. Gerekli alt yapı ve tanıtım çalışmalarıyla Kastamonu siyezini tüm dünyaya tanıtmak ve tattırmak amacını taşıyoruz. Bu kapsamda siyez toplama merkezini de Devrekani’de faaliyete geçireceğiz. İlçede yaklaşık 5 dönüm arazide denediğimiz çilek üretiminden de önemli ölçüde verim aldığımızı gördük; bu alanda da faaliyetlerimizi artıracağız” ifadelerini kullandı.


Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kalıcı pazar ağı oluşturulacağını söyleyen Engin Altıkulaç, ilçede Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nin 2020 yatırım planına alınmasını beklediklerini kaydetti.



“Hafriyat kamyonumuz yok”


Devrekani Belediyesi’nin şu an itibariyle 12 milyon 778 bin lira borcunun bulunduğunu belirten Altıkulaç, “Yıllık geliri 9 milyon civarında olan bir belediyeyiz. 12 milyon 778 bin lira borcumuz var. Burada geçmişi sorgulamak, mevcut olumsuzluklardan yararlanarak çamur atma yerine var durumdan çıkışın sağlanması için her türlü üretimden yanayım. Makine parkuru noktasında yeterli olduğumuz araçlar gibi esik olduğumuz araçlar da var. Örneğin hafriyat kamyonu ve kanal açma aracımız yok” dedi.



“Kurbanlık üretiminde söz sahibiyiz”


Başkan Altıkulaç, şunları kaydetti: “Tarım ilçe müdürlüğü ve veteriner hekim olarak uzun yıllar hizmet ettiğim için Devrekani’ninönceliklerini iyi biliyorum. Büyükbaş kurbanlık üretiminde önemli bir konuma sahibiz. Kurban Bayramı’nda Ankara’da bulunan Şap Enstitüsü Müdürlüğüne giden kan analizlerinin yüzde 50’si Kastamonu’dan. Kastamonu’dan giden analizlerinin yarısı ise Devrekani’den. Çiftçimizin emeğini hak ettiği şekilde alabileceği ve piyasada değer göreceği şekilde özellikle İstanbul’da görüşmeler yaparak onlara daha iyi imkanlar ve pazarlar sunarak ilçe ekonomisine katma değer sunmak istiyorum”

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:54
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