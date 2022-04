Başkan Altay'dan çocuklara ve gençlere Ramazan sürprizi

Konya Büyükşehir Belediyesi, mübarek Ramazan ayında Konya Modeli Belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor.

Camilerde yoğunluk

Onbir ayın sultanı Ramazan, Konya’da dolu dolu geçerken camiler teravih namazlarına gelen çocuklarla ve gençlerle şenleniyor. Ramazan ayının coşkusuna ortak olan Konya Büyükşehir Belediyesi de Konyalı çocuklar ve Konya’da okuyan üniversiteli gençler için örnek projeleri hayata geçiriyor.

İlk kez oruç tutan çocukların hediyeleri Büyükşehir'den

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklara ve gençlere yönelik Konya’da örnek çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade etti. Altay, bütün gayretlerinin yarınların teminatı olan gençleri çok daha güzel bir hayata hazırlamak olduğunu söyledi. Konyalı olmanın ve Konya’da yaşamanın ayrıcalıklarını özellikle öğrencilerin çok daha yakından hissetmesini arzu ettiklerini kaydeden Altay, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin ihyası bizim öncelikli görevlerimizden. Bu kapsamda Ramazan geleneğini yaşatmak ve çocukları oruca teşvik etmek için ilk kez oruç tutan 7-8 yaş arasındaki 42 bin çocuğumuzun geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da oruçlarını satın alıyor ve onları sürpriz hediyelerle sevindiriyoruz. İnternetten başvurusunu yapan 42 bin çocuğumuza ilk oruç hediyelerini en kısa zamanda ulaştıracağız” diye konuştu.

Üniversiteliler genç kültür kartla mutlu

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin üniversiteli gençlere yönelik projelerinden olan Genç Kültür Kart sosyalleşme programının da dolu dolu devam ettiğini paylaşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, “Genç Kültür Kart’a üye 10 bin fazla gencimiz katıldıkları sosyal sorumluluk faaliyetlerinden puanlar kazanırken bu puanları gıda, teknoloji, giyim, eğitim ve spor gibi birçok alanda harcayabilme imkânı buluyor. Ayrıca üyelerimize sosyal medya adresimiz üzerinden her hafta sinema, konser, tiyatro ve diğer performans gösterilerine biletler hediye ediliyor. Tüm bunlar ile beraber üyelere Ramazan ayına özel bir iftar hediyesi çalışması başlattık. Bu doğrultuda Genç Kültür Kart üyesi tüm öğrencilerimizin cüzdanlarına puanlar yüklenerek bu aya özel bir destek gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz yüklenen tutarla anlaşmalı iş yerlerinde iftar da açabilir başka ihtiyaçlarını da alabilir. Öğrencilerimiz güle güle kullansın” şeklinde konuştu.

İhtiyaç sahipleri unutulmuyor

Başkan Altay, özellikle pandemi döneminde ekonomik yönden sıkıntı yaşayan esnaf başta olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşları yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, “Bu mübarek Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi Sosyal Kart ile desteklemeyi sürdürüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Mevlana bölgesinde tarihi dönüşüm

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihinin en önemli dönüşüm projelerinden olan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı inşaatlarının tamamlanma aşamasına geldiğini kaydetti. Altay, “Mevlana bölgesi Konya’nın en kıymetli bölgesi. Proje tamamlandığında bölgede hem ticaret canlanacak hem tarihi doku ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi dokuya uygun şekilde yürütülen Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’daki dönüşüm çalışmaları tamamlanmak üzere.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Türbesi etrafındaki uygunsuz görüntüyü tamamen ortadan kaldırmak için Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’yı yıkarak yerlerine yatay mimaride ve tarihi dokuya uygun şekilde bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Mevlana bölgesinin Konya’nın en kıymetli ve değerli bölgesi olduğuna vurgu yapan Altay, şunları aktardı: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle Konya tarihinin en önemli dönüşüm projelerinden olan çalışma tamamlandığında bölgede hem ticaret canlanacak hem tarihi doku ortaya çıkacak. Bu amaç doğrultusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Mevlana Çarşısı’nda yüzde 92, Altın Çarşı’da da yüzde 86 oranında çalışmalar tamamlandı. Yani iki çarşımız da bitme aşamasında hamd olsun. Her iki etabın da en kısa zamanda tamamlanması için yoğun şekilde çalışıyoruz. Esnafımıza ve Konyalı hemşehrilerimize en kısa zamanda açılış müjdesini de vereceğim inşallah.”

Başkan Altay: Dünyada kimse kalmasa biz Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın kardeş şehri Filistin El-Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh’i ziyaret etti. Türkiye-Filistin dostluğunun çok eskiye dayandığına işaret eden Başkan Altay, “Filistin halkının her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan, her platformda Filistin davasının haklılığını anlatmak için büyük bir çaba ve gayret sarf ediyor. Dünyada kimse kalmasa Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz inşallah. Kardeşliğimiz ilelebet devam edecek. Kardeş El Halil halkını ve tüm Filistinlileri selamlıyorum. İnşallah yarınlar daha güzel olur” diye konuştu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren El-Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh de “Biz kendimizi Türk halkıyla bir bütün olarak görüyoruz. Türkiye bizim için en büyük dost ve kardeş ülke. Osmanlı Devleti zamanından beri kardeşliğimiz devam ediyor. Türkiye bizim her zaman yanımızda. Bizi hiç yalnız bırakmadınız. Kardeş şehrimiz Konya’ya gittiğimizde kendimizi evimizde gibi hissediyoruz” görüşlerini paylaştı.

Çatalhöyük’e yakışacak tanıtım ve karşılama merkezi yapılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 bin 500 yıllık geçmişi ile insanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olan Çatalhöyük’te “Tanıtım ve Karşılama Merkezi”nin inşaatı hızla yükseliyor.

Hedef ekonomiye katkı sağlamak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı devam eden Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nde Çumra Belediye Başkanı Recep Candan ile birlikte incelemelerde bulundu. Konya’nın turizmden aldığı payı geliştirmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Altay, bu anlamda Konya ekonomisine ciddi bir katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Çatalhöyük’ün önemli turizm alanlarından biri olduğunun altını çizen Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“En önemli karşılama merkezlerinden biri olacak”

“Konya’mızda UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan tek eser olan Çatalhöyük’ün canlanması, özellikle gelen turistlerin karşılama alanıyla ilgili sorunlarının çözülmesiyle için önemli bir adım attık. Geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla tanıtım ve karşılama merkezimizin temelini atmıştık. Şu anda inşaatımız hızla devam ediyor. 4 bin metrekarelik alanda gelen ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanabildiği, kafeteryaların ve özellikle sergi alanlarının olduğu Türkiye’ye örnek bir iş yapıyoruz. Tamamen ahşaptan yaptığımız bu bina; Türkiye’deki en önemli karşılama merkezlerinden biri olacak. Çatalhöyük’ün varlığına yakışır bir iş ortaya koymaya çalışıyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar tamamlayıp gelen ziyaretçilerimizin hizmetine açmayı planlıyoruz. Böylece Çatalhöyük Konya’nın önemli turizm alanlarından biri haline gelecek. Çumra’mıza, Konya’mıza hayırlı olsun.”

Birlikte çalışma örneği

Altay, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin yapımında KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın da katkısı bulunduğuna işaret etti. Projenin önemli bir birlikte çalışma örneği olduğuna dikkat çekti.