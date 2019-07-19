Başkan Altay, Yaz Spor Okulu öğrencileriyle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hüyük ve Derbent’teki Yaz Spor Okulu öğrencilerini ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri ile birlikte 28 ilçede bu yıl ilk kez 7-14 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen Yaz Spor Okulları faaliyetlerine devam ediyor. Hüyük ve Derbent’teki Yaz Spor Okullarını ziyaret eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklarla birlikte futbol ve voleybol oynadı. Spor yapan çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Altay, ‘Benim Şehrim’ lansmanı kapsamında taahhüt ettikleri Spor Okullarında 28 ilçede 5 bin çocuğun 6 hafta boyunca sporla tanışmış olacağını kaydetti. Yaz Spor Okullarında 12 branşta hizmet verildiğini ifade eden Başkan Altay, “Organizasyon kabiliyetimizi ölçmek için bu yıl sayıyı biraz sınırlı tuttuk. İnşallah önümüzdeki yıl tüm çocuklarımıza spor yaptırmak istiyoruz. Mevcut spor salonlarımızla tesislerimizi kullanıyoruz. İlave olarak tesis bulunmayan yerlere de tesis yapmak için planlama yapıyoruz. Amacımız genç nesillerimizin sağlıklı yetişebilmeleri için yatkın oldukları branşlarda spor yapmaları. Şu anda Hüyük’te çocuklarımız voleybol oynuyorlar. Bu yaştaki çocuklarımız 28 ilçede spor yapmaya devam ediyor. Benim Şehrim diyorlar, Konya’yı seviyorum diyorlar ve sağlıklı bir neslin başlangıcını yapıyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yaz Spor Okullarına giden çocuklar ve gençler; futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, jimnastik, bocce, badminton, hentbol, tekvando, judo, karate ve güreş branşlarında temel eğitimler alıyor.