Başkan Altay tüm çocukları ara tatilde 'Velespit Müzesi'ne davet etti

SON DAKİKA
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2026 yılında Avrupa Bisiklet Başkenti Konya’da hayata geçirdikleri Velespit Müzesi’nin hizmet vermeye başladığını belirterek, ara tatil döneminde tüm çocukları ve aileleri Kılıçarslan Meydanı'ndaki Meydan Evleri'nde oluşturulan Velespit Müzesi’ni görmeye davet etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ara tatil döneminde tüm çocukları ve aileleri Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Velespit Müzesi’ni görmeye davet etti.

Konya’nın 680 kilometre ile Türkiye’nin en uzun; dünyanın ise ikinci en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri konumunda olduğunu belirten Başkan Altay, bir bisiklet şehri olan Konya’da çok sayıda örnek projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Velespit Müzesi’nin de Darülmülk Projesi kapsamında Kılıçarslan Meydanı'ndaki Meydan Evleri’nde hizmete başladığını ifade eden Başkan Altay, müzenin bisikletin tarihine ışık tutarak “Bisiklet Şehri Konya” vizyonuna katkıda bulunacağını söyledi.

 

Başkan Altay, müzede ilk bisikletlerden ve parçalarından bugünün son teknoloji bisikletlerine kadar çeşitli materyalin ve dijital sunumların yer aldığını belirterek, “Kılıçarslan Meydanı’nda, Meydan Evleri’nde yapmış olduğumuz Velespit Müzesi faaliyetlerine başladı. Buraya geldiğinizde eğlenceli vakit geçirerek, Konya’nın ve dünyanın bisiklet tarihiyle ilgili önemli bilgilere sahip olacaksınız. Ben özellikle tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi karne tatilinde Velespit Müzemize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, 2026 yılında “Avrupa Bisiklet Başkenti” ünvanıyla bu alanda çeşitli çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

