Başkan Altay: “Konyaspor’a destek olmaya devam edeceğiz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Süper Lig’de mücadele eden Konyaspor’un içinde bulunduğu sıkıntılı durumun aşılması için sponsorluk anlaşması yaptıklarını, takıma her manada destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Nalçacılılar Taraftar Derneği’nin Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlediği istişare toplantısında Konyasporlu taraftarlarla bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin en önemli markalarından birisinin Konyaspor olduğunu ve yeşil-beyazlı takımın son dönemde elde ettiği başarılarla tüm Türkiye’nin ilgisini çeken bir takım haline dönüştüğünü vurguladı.

Bu başarıda en önemli unsurun tesisleşme ve yeni stat olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Stadı, Konyaspor için yeni bir başlangıç oldu. Taraftar kitlesi için de yeni bir başlangıç oldu. Sizin gibi nezaketli, tüm Türkiye’ye örnek ve coşkulu bir taraftar grubuna sahip olduk. Geçtiğimiz günlerde başlatılan forma kampanyasına katılarak 10 bin formayı Büyükşehir olarak aldık. Bu formalar şehirde özellikle genç yaştaki çocuklarımızın üzerinde diğer takımların formasını gördüğümüzde hemen arabanın arkasından çıkartıp onları Konyasporlu yapıyoruz. Bu durum şehir bilinci ve şehir kimliği açısından çok önemli. Bu şehirde yaşayan herkesin öncelikle Konyasporlu olması lazım. Bunun için hep birlikte şehri yeşil beyaz renklerle her manada donatmamız lazım. Bu güzel kampanyaya katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sponsporluk anlaşması yapıldı

Kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı durumun aşılması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un gayretleriyle sponsorluk anlaşmasının yapıldığını açıklayan Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak KAFEM ve BEYSU ile bir sponsorluk anlaşması yaptık. Kulüp Başkanımız Hilmi Kulluk’a da teşekkür ediyorum. Geldiği günden beri şeffaf, gayretli bir şekilde kulübü yönetmeye çalışıyor. Takımın da başarılı olacağına inancımız tam. Biz Konyaspor’umuza her manada destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bu şehirde yaşayan herkesin Konyaspor ile gurur duymasını istiyoruz”

Yeni sezonda şehir olarak kenetlenerek tekrar bir başarı hikayesi yazılması gerektiğinin altını çizen Başkan Altay, “Hala çok yüksek desteğe ihtiyacımız var. Özellikle şehrimizin markalarının hem Konya’da hem Konya dışında olan önemli insanlarının takımımıza destek olması belediyelerin desteği kadar önemli. Bu dönem bir şansımız daha var. Konya kabinede iki bakanla temsil ediliyor. Bakanlarımız da bu konuda çok duyarlılar. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. Bu şehirde yaşayan herkesin Konyaspor ile gurur duymasını, Konyaspor ile birlikte yaşamasını ve Konyaspor ile birlikte mutlu olmasını istiyoruz” diye konuştu.

İlçe belediye başkanları da destek sözü verdi

Programa katılan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, istişare toplantısının hayırlar getirmesini dileyerek, her aldığı görevde Konyaspor’un yanında olduğunu, bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kulüp yönetimiyle, belediyelerle, milletvekilleriyle ve çok kalabalık bir aile olan taraftar grubuyla güzel bir hava yakalandığını belirterek, bu büyük ailenin parçası olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten de kendilerine her zaman destek olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Toplantıya Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın yanı sıra Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk ve yöneticiler, Nalçacılılar Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Apalı ve çok sayıda taraftar katıldı.