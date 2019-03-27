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Başkan Altay: “Konya Stadı Milli Takıma uğurlu geliyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Milli Takımın Haziran ayında Fransa’yı Konya Stadında ağırlayacağını hatırlatarak, “Konya Stadı’nın Milli Takımımız için bir uğuru var.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:35
Başkan Altay: “Konya Stadı Milli Takıma uğurlu geliyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Milli Takımın Haziran ayında Fransa’yı Konya Stadında ağırlayacağını hatırlatarak, “Konya Stadı’nın Milli Takımımız için bir uğuru var. İnşallah Haziran ayında da aynı galibiyetleri yaşarız” dedi.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şubesini ziyaret etti. Şube başkanı Murat Dönmez ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet eden Başkan Altay, Yeni Eskişehir Stadında oynanan 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında A Milli Takımın Moldova’yı 4-0 yenerek beklenenin üzerinde bir performans sergilediğini söyledi. Futbolcuların istekli oyununun herkesi heyecanlandırdığını ifade eden Altay, Haziran ayında Konya Stadında oynanacak Türkiye-Fransa maçına değindi.


Altay, “Konya Stadı’nın Milli Takımımız için bir uğuru vardır. İnşallah Haziran ayında da Fransa’ya karşı Konya’da da büyük bir galibiyet alırız, büyük bir coşku olur. Tüm Türkiye’yi Konya’da bekliyoruz. Milli maçlar aslında şehrimizin tanıtımı için önemli bir imkan. Şehrimize gelen misafirler, hem stadımızı hem de nakış nakış işlediğimiz bu şehri görmüş olacaklar. Takımımıza başarılar dilerim” dedi.



“Bütün çocukların spor yapmasını istiyoruz”


Yeni dönemde ilçe belediyeleriyle birlikte salonu olmayan ilçelere spor salonları inşa ederek kurulacak spor kulüplerinde çocukları spor yapma imkanına kavuşturmayı amaçladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Büyükşehir olarak kuracağımız Sporcu Yetenek Merkezimizde çocuklarımızın fiziki yapılarına göre uygun branşlarda spor yapmalarını arzu ediyoruz. Bu dönemde mahalle ligleri okul takımlarını daha aktif kullanmak istiyoruz. Çocuklarımız özellikle teknoloji bağımlılığından dolayı arkadaş edinmede çok zorlanıyorlar. Hem kötü arkadaşlıklardan arınma hem de arkadaş edinme yönüyle spordan faydalanmak istiyoruz” diye konuştu.



- İstasyon Evlerindeki derneklere ziyaret -


Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek şehre kazandırılan İstasyon Evlerindeki derneklere düzenlenen ziyaretler kapsamında Başkan Altay, Yeşilay Derneği Konya Şube Başkanı Nevzat Yeyin, Konya Fotoğraf Amatörleri Derneği (KONFAD) Başkanı Erkan Mumcu, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Remzi Ay ve 112 Acil noktasında görevli sağlık çalışanları ile görüştü.


Ziyaretlere AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahim Sönmezler ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık da katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:35
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