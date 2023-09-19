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Aktüel Başkan Altay: Gazilerimiz gönlümüzde eşsiz bir yere sahiptir
Aktüel

Başkan Altay: Gazilerimiz gönlümüzde eşsiz bir yere sahiptir

Yeniakit Publisher
2023-09-19 13:15:00 -
Başkan Altay: Gazilerimiz gönlümüzde eşsiz bir yere sahiptir

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Büyük bir cesaret ve özveriyle vatanımız için canını ortaya koyan kahraman gazilerimiz ve şehitlerimiz gönlümüzde eşsiz bir yere sahiptir” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay’ın mesajı şöyle:

“Bin yıldır İslam’ın sancaktarlığını yapan kahraman askerlerimiz, vatan ve mukaddesat uğruna yeri geldiğinde şehadet mertebesine yükselmiş, yeri geldiğinde ise bir ömür gururla taşıdıkları gazilik payesine ulaşmıştır.

Büyük bir cesaret ve özveriyle vatanımız için canını ortaya koyan kahraman gazilerimiz ve şehitlerimiz gönlümüzde eşsiz bir yere sahiptir. Onların mirasına sahip çıkmak ve bu paha biçilemez mirası gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmak, hepimizin en büyük vazifelerinden biridir.

Gazilerimizi sadece bu özel günde değil, her zaman hatırlamak, hayatlarını kolaylaştırmak ve saygı göstermek de yine her Türk vatandaşının taşıdığı büyük bir sorumluluktur.
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Milletimizin bağımsızlığı ve hürriyeti için mücadele veren tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyor, 19 Eylül Gaziler Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve duayla yâd ediyorum.”

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